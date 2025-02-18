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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

竹市公費流感疫苗配1940劑 20日起3區衛生所開打

2025/02/18 12:09

公費流感疫苗來了！新竹市獲配1940劑疫苗，20日起11類族群未打可先打。（資料照）

公費流感疫苗來了！新竹市獲配1940劑疫苗，20日起11類族群未打可先打。（資料照）

〔記者洪美秀／新竹報導〕有鑑農曆春節過後，民眾想打流感疫苗卻無疫苗可打，衛福部疾病管制署緊急增購10萬劑公費流感疫苗，依各縣市人口比例分配，新竹市獲配1940劑，將從20日（週四）起，在竹市三區衛生所開設公費流感疫苗專診，並擴大提供日間、夜間及假日疫苗接種服務，但優先以符合11類公費接種資格的市民，還未打疫苗者可先打，另因疫苗數量有限，接種完畢後，門診服務即停止。

衛生局表示，此次增購的流感疫苗適用對象為以下11類族群：65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照護（服務）機構對象、滿6個月至國小入學前的幼兒、具潛在疾病者（包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒的父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等，疫苗數量有限，提醒符合接種條件但尚未接種的民眾，可接種流感疫苗。

新竹市獲配1940劑疫苗，20日起提供11類高風險族群對象接種。（新竹市府提供）

新竹市獲配1940劑疫苗，20日起提供11類高風險族群對象接種。（新竹市府提供）

衛生局指出，此次獲配疫苗將比照轄區人口數進行區域分配，東區衛生所950劑、北區衛生所660劑、香山衛生所330劑。20日起開放公費流感疫苗專診服務，其中20日（週四）接種時間為9時-11時、13時30分-15時30分、18時-20時；21日（週五）接種時間為9時-11時、13時30分-15時30分；22日（週六）接種時間為9時-11時，施打前30分鐘，民眾可領取號碼牌。

竹市疫苗接種資訊，可到衛生局網站流感專區查詢。若有自費流感疫苗施打需求，也可透過疾管署的「流感防治一網通」網站，或向醫療院所洽詢自費疫苗接種服務。

新竹市20日起在3區衛生所開設流感疫苗專診。（新竹市府提供）

新竹市20日起在3區衛生所開設流感疫苗專診。（新竹市府提供）

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