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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》「雨水」春雨綿綿濕氣重！ 中醫曝3食物養脾胃

2025/02/18 11:53

中醫師表示，「雨水」氣候潮濕，容易導致濕寒之邪傷及脾胃，影響營養吸收，因此建議選擇小米粥、山藥、紅薯等好消化且健脾食物食用；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師表示，「雨水」氣候潮濕，容易導致濕寒之邪傷及脾胃，影響營養吸收，因此建議選擇小米粥、山藥、紅薯等好消化且健脾食物食用；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕進入「雨水」節氣，表示春天到了，降雨增多；對此，上祐中醫診所院長黃上邦表示，此時氣候潮濕，容易導致濕寒之邪傷及脾胃，進而影響營養吸收，因此建議選擇好消化且健脾食物食用，如小米粥、山藥、紅薯等，避免油膩、生冷食物，並做好保暖及適度運動，護健康。

調養脾胃

黃上邦提及，雨水時節，春雨綿綿，氣候潮濕，導致濕寒之邪傷及脾胃，尤其脾胃乃後天之本、氣血生化之源，倘若身體濕氣過重，將影響脾胃功能下降，影響營養吸收，為了維護脾胃功能，選擇容易消化且健脾的食物相當重要，如小米粥、山藥、紅薯等。同時，避免油膩及生冷的食物，可減少對脾胃的負擔。另外，適度運動也有助於促進脾胃的運行，增強身體抵抗力。

保暖祛濕

雨水過後，氣溫雖然開始回升，但濕度也逐漸升高，寒氣仍尚未完全散去，應保持適當保暖措施，以有效抵禦外界的濕寒。黃上邦說明，外出時，可選擇輕薄的衣物，尤其是對於腹部及足部的保暖。除此之外，潮濕環境易滋生黴菌及病菌，可能引發過敏或呼吸道等問題，儘量避免長時間待在潮濕的環境，並透過使用除濕機，保持室內乾燥，以減少濕氣對身體的影響。

中醫師提醒，儘量避免長時間待在潮濕的環境，並透過使用除濕機，保持室內乾燥，減少濕氣對身體的影響；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師提醒，儘量避免長時間待在潮濕的環境，並透過使用除濕機，保持室內乾燥，減少濕氣對身體的影響；示意圖。（圖取自freepik）

消除倦怠

黃上邦指出，雨水正值氣候交替變換的時節，身體適應不了會有疲憊症狀，若體內濕氣多，可能引發食慾不振、疲倦、濕疹等問題，建議可食用紅豆薏仁湯、四神湯等食物，將身體多餘的水分排出體外。此外，也應保持良好作息，讓身體更好的適應氣候變化，減少春睏發生，改善氣候不穩定所帶來的不適與疲憊。

養生按壓3穴位 醒腦健腸胃

●百會穴：位於頭頂正中心，兩耳連線之交會處。將掌心放在百會穴上，由輕至重，順時針、逆時針方向交替按揉，約莫5分鐘，可安神醒腦、開竅明目、提升陽氣。

●太衝穴：位於足背之第1、2足趾骨所連接部位之凹陷處。以拇指指尖垂直由下往上揉按太衝穴，有明顯痠痛感即可，有調節肝氣、紓壓助眠、清熱明目之功效。

●足三里穴：位於膝蓋外側下方凹陷處，朝腳踝方向延伸4根手指寬處。建議取適當乳液，來回按揉足三里穴，直至有痠痛感即可，以通經活絡、強健腸胃、疏風化濕之功效。

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