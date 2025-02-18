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健康 > 杏林動態

奇美攜手企業研發「化療調配機器手臂」 望節省藥師人力

2025/02/18 11:17

「智能化療調配機器手臂」提升化療藥品調配的安全性及精準度，降低藥物浪費以及強化感染控制。（記者劉婉君攝）

「智能化療調配機器手臂」提升化療藥品調配的安全性及精準度，降低藥物浪費以及強化感染控制。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕AI技術融入醫療，奇美醫院與群創光電攜手合作，研發第1台台國產「智能化療調配機器手臂」，今（18）日上午在奇美醫院共同舉行發表記者會，可涵蓋院內約70%的化療處方需求，節省1/3的藥師人力，藥品調配更精準，減少浪費，也避免藥師曝露在高風險藥物的機會。

奇美醫院院長林宏榮表示，院方與群創光電的合作可追溯至2022年，雙方攜手開發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」，2023年起再聯手研發智能化療調配機器手臂，提升化療藥品調配的安全性及調配精準度，且可追溯管理、效率提升、減少人力負擔、降低藥物浪費以及強化感染控制，目前已成功調配1000筆化療處方。

「智能化療調配機器手臂」提升化療藥品調配的安全性及精準度，降低藥物浪費以及強化感染控制。（記者劉婉君攝）

「智能化療調配機器手臂」提升化療藥品調配的安全性及精準度，降低藥物浪費以及強化感染控制。（記者劉婉君攝）

群創光電股份有限公司總經理暨營運長楊柱祥指出，群創光電不只是面板公司而已，也跨入智慧醫療領域，智能化療調配機器手臂可幫助醫護人員降低藥劑調配時程，同時幫助醫師照顧病人早日康復，符合總統賴清德的「健康台灣」政策目標，且產品是台灣做的，可以24小時提供院方服務，落實百工百業加入AI，更融入生活裡面。

奇美醫院藥劑部部長蘇慧真指出，傳統的化療藥品調配需動員3名藥師，全副武裝，手動抽取和混合藥物，1天處理150張處方箋，但仍可能因人為操作產生誤差，甚至面臨遭針扎或曝露在高風險的危機中。

蘇慧真說，人力調劑化療藥品1包約2-3分鐘，智能化機器手臂約需5分鐘，但不僅更精準及更安全，也可有效降低人工作業可能帶來的污染與風險，讓藥師有更多時間可以投入病人的照護。

南科管理局長鄭秀絨表示，奇美醫院與群創光電強強聯手，管理局將會協助認證取證及到國際推展，讓國內更多醫療院所可以使用，甚至協助外銷展售，取得國外認證，將產品推展到國外。

奇美醫院與群創光電攜手合作，共同研發首台國產「智能化療調配機器手臂」。（記者劉婉君攝）

奇美醫院與群創光電攜手合作，共同研發首台國產「智能化療調配機器手臂」。（記者劉婉君攝）

「智能化療調配機器手臂」將節省1/3藥師調配化療藥劑的人力。（記者劉婉君攝）

「智能化療調配機器手臂」將節省1/3藥師調配化療藥劑的人力。（記者劉婉君攝）

奇美醫院與群創光電攜手合作，共同研發首台國產「智能化療調配機器手臂」，將節省1/3藥師調配化療藥劑的人力。（記者劉婉君攝）

奇美醫院與群創光電攜手合作，共同研發首台國產「智能化療調配機器手臂」，將節省1/3藥師調配化療藥劑的人力。（記者劉婉君攝）

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