輕熟女嗑鍋突腹痛 竟從膽囊取出「魚子醬狀結石」

1名42歲輕熟女與閨密聚會大啖火鍋後，右上腹突然隱隱作痛；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者蘇福男／高雄報導〕1名42歲輕熟女與閨密聚會大啖火鍋後，右上腹突然隱隱作痛，醫師診斷為急性膽囊炎緊急開刀，結果打開膽囊，赫見一大團「爆漿魚子醬」狀黑色結石，最後取出上百顆膽結石！

高醫岡山醫院一般及消化系外科主任吳柏宣表示，結石幾乎塞爆患者的膽囊，取出舖平範圍達10×7公分，數量相當驚人，所幸及時處置，否則後續恐釀成更嚴重的腹膜炎或敗血症等併發症。

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醫師打開輕熟女膽囊，取出上百顆「爆漿魚子醬」膽結石，舖平範圍達10×7公分，數量相當驚人！（高醫岡山醫院提供）

吳柏宣說，膽囊內有數量如此龐大的爆漿狀膽結石，確實十分罕見，研判與病患體質和膽囊收縮因素有關；他說，當膽囊長時間缺乏規律收縮或排空不完全，過於濃縮的膽汁滯留在膽囊內，就可能形成膽泥，進而發展成膽結石。

吳柏宣指出，膽囊主要功能為儲存、濃縮膽汁，以分解食物中的脂質。當攝入高脂、油炸或辛辣食物，膽囊就會開始收縮，將膽汁排入十二指腸協助消化，膽囊出口如被結石卡住，無法順利排空膽汁，就可能導致反覆疼痛，甚至演變成急性發炎。另，經常長時間空腹、女性因荷爾蒙或懷孕期間的雌激素變化，和肥胖者膽固醇及胰島素較高，抑制膽囊收縮等，都會導致膽汁淤積形成結石。

吳柏宣提醒，膽結石常被誤為胃痛，當服胃藥未緩解，照胃鏡也找不出原因，但常在食用高脂食物或吃完大餐後，右上腹出現絞痛或抽痛，且疼痛感往右肩、背部放射出去，出現噁心、嘔吐症狀等，就要注意是否為膽囊炎。

一旦確診為膽囊炎，吳柏宣建議，應尋求專業醫師施行微創腹腔鏡手術切除膽囊，如長期未處理，除急慢性發炎外，還可能併發膽囊蓄膿、膽管炎、膽囊破裂、腹膜炎、敗血症，甚至影響胰臟功能或演變成膽囊癌，危及生命安全。

吳柏宣建議民眾，平時應適度控制飲食，及保持運動習慣，有家族史或高風險族群應定期檢查，才能遠離併發症威脅。

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