遭針扎憂染HIV？ 醫：72小時內服藥可大幅降低風險

依照規定，廢棄針筒應丟棄於保管箱內、由醫療廢棄物廠商來處理。（圖取自黃瓊慧臉書）

〔記者邱芷柔／台北報導〕桃園機場1名檢疫人員近日執勤時，因同事未依規定棄置使用過的針具，不慎遭垃圾袋中的針頭刺傷；當事人身心壓力爆表，擔心針頭來自世界各地「有症狀」的旅客血液，恐感染愛滋病毒（HIV）、B型肝炎、C型肝炎或梅毒。不過專家指出，以暴露HIV病毒為例，只要在72小時內預防性投藥（PEP），並連續服藥28天，保護力可達8成以上，且國外追蹤研究顯示，完成療程者後續都未感染HIV。

疾管署今（28日）說明，3月21日上午這名桃園機場檢疫人員在發燒篩檢站執勤時，不慎被醫療廢棄針具刺傷，隨即沖洗傷口、消毒，並由區管中心送往部立桃園醫院急診，醫師立即抽血檢驗並開立愛滋、梅毒預防性藥物，當事人因焦慮與藥物副作用導致不適，疾管署也安排防疫醫師說明藥物用途，並由主管與幹部提供關懷與諮詢。

請繼續往下閱讀...

對於針扎引起的感染疑慮， 台北市立聯合醫院仁愛院區感染科主治醫師顧文瑋說明，即使懷疑暴露HIV病毒，只要在72小時內預防性投藥，並連續服藥28天，保護效果可達8成以上，越早投藥效果越好，保護力甚至可接近100%。

除了HIV，顧文瑋說，B型肝炎若本身已有抗體，感染風險極低；C型肝炎則無預防用藥，但可用抗病毒藥物治療；至於梅毒則多透過性行為傳播，與針扎風險較無關係，預防上通常只需一次性口服藥或注射藥物。

至於藥物副作用，顧文瑋表示，現在的預防性用藥相當安全，大部分人吃了沒有感覺，只有少數人在前幾天可能出現疲倦、腸胃不適或頭痛，不適感通常會在療程後段明顯減輕。

顧文瑋也提到，針扎意外在醫療與防疫現場並不少見，不只醫護人員，警消在執勤時若遭咬傷或接觸血液體液，也屬潛在風險族群，目前台灣多家愛滋指定醫院的急診與門診都能開立PEP，如有暴露風險應儘早就醫。

若能確認針頭來源並排除感染風險，可由醫師評估是否停止用藥。不過顧文瑋強調，若來源不明，像這次機場事件無法確認針頭來自誰，啟動預防性療程就是最合理、也是最標準的做法。

機場檢疫護理師因同事疏忽亂丟針筒，而遭針紮，需要愛滋預防性投藥，讓護理師情緒崩潰。（黃瓊慧提供）

桃園市議員黃瓊慧在社群發文指出，有機場第一線檢疫人員指出，遭到隨意棄置、有很大感染疑慮的針頭刺傷，擔心染上愛滋病、梅毒、肝炎等傳染病或性病。（圖擷自臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法