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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》得過菜花仍要打疫苗！ 醫教4招預防再復發

2025/04/01 20:49

醫師指出，得過菜花後施打HPV疫苗，仍具有保護力。建議治療完畢後，同時施打HPV疫苗，降低復發機率；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，得過菜花後施打HPV疫苗，仍具有保護力。建議治療完畢後，同時施打HPV疫苗，降低復發機率；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕確診菜花（尖形濕疣），患者最擔心的就是再度復發。泌尿科醫師黃冠鈞在臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文指出，想要降低復發率，應該確實治療，常見方法包括局部外用藥物、冷凍治療、手術切除等；預防上，則建議接種HPV疫苗，定期性病檢測、提高免疫力、安全性行為並固定性伴侶。

黃冠鈞說明，菜花常見治療方式包含3種，治療初期通常使用局部外用藥物，塗抹於病灶，至少需一個月的時間；液態氮冷凍治療，則是將菜花凍結，促進組織壞死脫落。不須開刀，約治療3到6次，依照病灶大小決定次數，無法麻醉，疼痛感較高。手術切除則透過雷射或電燒，搭配局部麻醉直接切除，時間短、恢復快。

預防4關鍵 安全性行為也重要

●接種HPV疫苗：得過菜花後施打HPV疫苗，仍具有保護力。建議治療完畢後，同時施打HPV疫苗，降低復發機率。

●定期性病檢測：性行為是菜花最主要的傳染途徑，也會透過肌膚、黏膜接觸傳染。若容易暴露於高風險性行為之下，建議定期安排性病檢測。

●提高免疫力：養成規律運動的習慣，保持充足睡眠。可適時補充鋅、硒、維他命E，提升免疫力。

●安全性行為＆固定性伴侶：當菜花治療結束，追蹤一段時間沒有發生新的病灶，即可恢復性生活。並保持安全性行為（如固定性伴侶、正確使用保險套），避免再次感染。

醫師建議，當菜花治療結束，追蹤一段時間沒有發生新的病灶，即可恢復性生活。並保持安全性行為，避免再次感染；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師建議，當菜花治療結束，追蹤一段時間沒有發生新的病灶，即可恢復性生活。並保持安全性行為，避免再次感染；情境照。（圖取自shutterstock）

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