健康網》3類人心跳慢更健康！ 醫揭「最佳心率範圍」

醫師指出，對心臟衰竭、心肌梗塞與冠心症3類患者來說，心跳慢一點對身體比較好；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心臟跳太快與太慢都不好，但您知道對於某些人來說，慢一點可能有益身體健康嗎？宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，對心臟衰竭、心肌梗塞與冠心症3類患者來說，把心跳降到50-60左右，會有更好的活動力和精神，反而對身體比較好。

劉中平指出，心跳慢容易造成頭暈、疲勞，是許多人心中根深蒂固的「常識」。然而，對心臟衰竭的患者來說，用藥降低心跳，是最新的治療方法，因此常常造成患者的困擾。

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他解釋，心臟功能不良的時候，身體會代償性的提升心跳，來補足不足的循環量。但長期下來，反而會造成心臟細胞提早衰亡，收縮力更加退化。另外，有研究證實，心臟衰竭患者的心跳「持續超過80」就會使死亡率增加，因此目前建議心臟衰竭的患者要盡量把心跳降到50-60左右，超過70以上就要用藥治療。

劉中平表示，患者剛開始降低心跳的時候，難免會不舒服，連醫生都會很緊張，因為患者的承受力很低。但經過多年經驗和藥物進步，大部分患者在習慣後，反而心跳在70以下會有更好的活動力和精神。對大部分人來說，用藥把心跳降低至70以下，仍是很新的觀念，但經過20年以上的研究證實，不論是心臟衰竭、心肌梗塞或是冠心症，讓心跳慢一點反而對身體比較好。

醫師表示，心臟衰竭患者在適應降低心跳療法後，心跳在70以下時會有更好的活動力和精神；圖為情境照。（圖取自freepik）

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