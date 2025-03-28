澎湖南海之星交通船變醫療船 凌天航空救護員空轉陸協助後送

澎湖醫療直昇機空中轉運中心主任陳萬昇，全程協助病患上下船。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府南海交通船南海之星2號，平日負責交通運輸重責，但遇到緊急狀況，也能立即轉換成醫療船。今（28）日就載運1名腸胃出血病患，由望安直赴馬公，並通知澎湖縣政府消防局救護車，前往岸邊等待，澎湖駐地醫療直昇機轉診服務中心主任陳萬昇適巧經過，也加入救援行列。

澎湖縣政府消防局調查指出，望安鄉許姓民眾（71歲），經望安衛生所轉報，症狀為消化道出血、意識清楚，由於未達重症後送標準，因此無法申請空中直昇機或澎湖海巡隊後送，只好藉由澎湖縣政府交通船南海之星2號後送，因此許姓民眾乘坐輪椅搭船，望安衛生所派出護士，攜帶氧氣桶、點滴等急救醫療物品隨行。

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南海之星2號今日搭載176名旅客，下午3時30分抵達望安潭門港接運病患，下午4時20分到達馬公港碼頭，澎湖縣政府消防局已派出救護車在碼頭邊等待，接到病患後送三總澎湖分院，順利完成病患後送任務，也讓南海之星2號由交通船角色，轉換成醫療救護船，守護南海離島居民健康。

在整個救援過程中，原本是擔任空中救護的澎湖駐地醫療醫療直昇機轉診服務中心主任陳萬昇，適巧開車經過，看見救護車停靠在碼頭邊，因職業敏感度，立即停車查看，發現緊急醫療後送狀況，趕忙趨前幫忙，協助病患由交通船，順利轉換至救護車送醫，成功扮演馬路救護小天使角色。

望安後送病患，乘坐輪椅由救護車搭載送醫。（記者劉禹慶攝）

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