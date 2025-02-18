自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

降噪耳機恐影響年輕世代聽力 專家：與音量無關

2025/02/18 10:51

越來越多藍牙耳機都主打降噪功能。（法新社資料照）

越來越多藍牙耳機都主打降噪功能。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《每日郵報》17日報導，英國聽力學家警告，近年流行的耳機降噪（Noise-cancelling）功能，可能導致年輕族群聽覺處理障礙（APD）病例增加，且問題與音量大小無關。

近年來，降噪耳機因能有效隔絕外界聲音而大受歡迎。然而，英國國家醫療服務體系（NHS）的聽力學家指出，這種耳機可能引發大腦的聽覺問題，導致APD。APD患者大腦難以辨識聲音或詞語，也無法在背景噪音中區分不同的聲音。

英國聽力學會副會長班頓（Claire Benton）解釋，降噪耳機阻擋了火車或汽車喇叭等背景聲音，大腦可能因此「忘記」如何過濾這些雜訊。她向英國廣播公司（BBC）表示：「戴上降噪耳機，等於創造了一個人造的環境，只聽你想聽的聲音，大腦不需要費力去處理其他聲音。」

班頓進一步說明，大腦中負責處理複雜、高階聽覺的技能，通常要到十幾歲接近成年時才會發育完成。因此，若青少年時期過度使用降噪耳機，長期處於「虛假環境」中，可能會延遲大腦處理語音和噪音的能力。

越來越多聽力正常的年輕人被轉診給聽力專家，卻發現問題出在大腦。他們難以在社交場合中與人交談，也難以理解職場或學術環境中的指令。

倫敦帝國學院醫療保健NHS信託基金會（Imperial College Healthcare NHS Trust）成人聽力學臨床主任阿爾梅達（Renee Almeida）強調，讓大腦接觸各種不同的聲音非常重要，如此大腦才能學會區分「重要」和「不重要」的聲音。

過去，聽覺處理障礙多與童年受傷、耳部感染或基因缺陷有關。但如今，這種現象的穩定增加，讓專家將矛頭指向了許多青少年和大學生使用的降噪耳機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中