降噪耳機恐影響年輕世代聽力 專家：與音量無關

越來越多藍牙耳機都主打降噪功能。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《每日郵報》17日報導，英國聽力學家警告，近年流行的耳機降噪（Noise-cancelling）功能，可能導致年輕族群聽覺處理障礙（APD）病例增加，且問題與音量大小無關。

近年來，降噪耳機因能有效隔絕外界聲音而大受歡迎。然而，英國國家醫療服務體系（NHS）的聽力學家指出，這種耳機可能引發大腦的聽覺問題，導致APD。APD患者大腦難以辨識聲音或詞語，也無法在背景噪音中區分不同的聲音。

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英國聽力學會副會長班頓（Claire Benton）解釋，降噪耳機阻擋了火車或汽車喇叭等背景聲音，大腦可能因此「忘記」如何過濾這些雜訊。她向英國廣播公司（BBC）表示：「戴上降噪耳機，等於創造了一個人造的環境，只聽你想聽的聲音，大腦不需要費力去處理其他聲音。」

班頓進一步說明，大腦中負責處理複雜、高階聽覺的技能，通常要到十幾歲接近成年時才會發育完成。因此，若青少年時期過度使用降噪耳機，長期處於「虛假環境」中，可能會延遲大腦處理語音和噪音的能力。

越來越多聽力正常的年輕人被轉診給聽力專家，卻發現問題出在大腦。他們難以在社交場合中與人交談，也難以理解職場或學術環境中的指令。

倫敦帝國學院醫療保健NHS信託基金會（Imperial College Healthcare NHS Trust）成人聽力學臨床主任阿爾梅達（Renee Almeida）強調，讓大腦接觸各種不同的聲音非常重要，如此大腦才能學會區分「重要」和「不重要」的聲音。

過去，聽覺處理障礙多與童年受傷、耳部感染或基因缺陷有關。但如今，這種現象的穩定增加，讓專家將矛頭指向了許多青少年和大學生使用的降噪耳機。

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