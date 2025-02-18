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健康 > 抗老養生 > 運動復健

開瓶蓋、扭毛巾手痛 醫：拇指掌腕關節恐鬆脫

2025/02/18 09:48

術前X光看到拇指根部關節有滑脫情形（左側紅圈處）。（台北慈濟醫院提供）

術前X光看到拇指根部關節有滑脫情形（左側紅圈處）。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕52歲蔡女士從事美髮業，經常需要替人洗頭，但近來工作時經常覺得手腕疼痛、拇指無法出力，雖有去復健科，但止痛藥效果有限，洗頭工作也無法長時間帶著護腕，因而改至大醫院骨科就診，X光發現她的手腕因長期使用、導致拇指腕掌關節磨損病變，稍一施力關節就會脫離軸心，醫師以微創手術將關節復位，不但不用住院，順利消除疼痛，也恢復工作機能。

台北慈濟醫院骨科醫師周博智指出，拇指基部關節位於腕掌關節的大拇指根部，造成磨損病變的原因主要包括外傷、退化、反覆使用，進而導致關節鬆動、滑脫、磨損、變形，這樣的關節病變好發於中年女性，原因是女性在做家事時需要頻繁使用雙手及手腕，而50歲以後因為荷爾蒙變化影響，容易導致韌帶鬆弛。

男性雖然不受荷爾蒙影響，但若過度使用或曾經受傷，也可能到中老年發生，症狀上，會因病變程度而在抓握動作有不同程度的疼痛，反應在日常生活中，如開瓶蓋、扭毛巾時會疼痛，嚴重者可能連穿脫衣褲都要忍受疼痛。

微創手術會視情況用鈦合金或可吸收螺絲固定在第二掌骨基部。（台北慈濟醫院提供）

微創手術會視情況用鈦合金或可吸收螺絲固定在第二掌骨基部。（台北慈濟醫院提供）

周博智說明，臨床會以X光判斷關節磨損程度，若程度尚輕，可以用貼紮或護腕固定，加上止痛藥物控制，但在這樣的保守治療下仍然影響生活工作機能，就可採取手術，目前世界主流術式是開一個6到8公分的傷口將磨損關節切除，但切除後關節是中空的，容易晃動，因此會取一條手腕肌腱，部分剖半後塑成球狀放到切除空間裡，當作地基，但會有副作用。

周博智改以自費的新式微創手術進行治療，先在手腕開0.5至1公分入口，再將滑脫關節矯正至關節軸心，而後將可吸收的螺釘固定在第二掌骨基部，並解釋：「拇指基部關節已經鬆脫，若要固定在原來的地方必須釘死，拇指活動度會大幅受限；但若以第二掌骨基部借力使力，就可以分攤拇指基部的受力，而且不會犧牲拇指的靈活度。

台北慈滴醫院骨科醫師周博智。（台北慈濟醫院提供）

台北慈滴醫院骨科醫師周博智。（台北慈濟醫院提供）

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