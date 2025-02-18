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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》來自大海的禮物！「櫻花蝦」鈣含量是牛奶6倍

2025/02/18 07:31

漁業署說，櫻花蝦經常是以乾燥後的狀態販售，消費者可以認明頭部及尾巴的紅色斑點，或者找尋信任店家進行購買。（圖取自漁業署臉書）

漁業署說，櫻花蝦經常是以乾燥後的狀態販售，消費者可以認明頭部及尾巴的紅色斑點，或者找尋信任店家進行購買。（圖取自漁業署臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕櫻花蝦（Sergia lucens）素有「來自大海的禮物」之稱，不僅外觀美麗，更是富含鈣質的營養寶庫。農業部漁業署在臉書專頁發文，介紹這款廣受消費者喜愛的水產品，其本土名稱為「花殼仔」，蝦體含有豐富的紅色素及161個發光器，當大批群聚於水面時，遠看如同日本櫻花般綻放，因而得名。尤其鈣含量超越牛奶，營養價值極高。

櫻花蝦主要分布於日本靜岡縣駿河灣與台灣東港至枋寮海域，近年來在台東大武及宜蘭龜山島海域亦發現其蹤跡。根據研究，櫻花蝦的鈣含量極為豐富，每100公克含有2,859毫克的鈣，為一般蝦米的2.7倍，甚至超越牛奶6倍以上。長期食用有助於強化骨骼、預防骨質疏鬆，成為市場上極具經濟價值的海洋資源。

如何選購高品質櫻花蝦？

由於櫻花蝦多以乾燥、生凍或熟凍形式進入市場，消費者選購時應特別留意其特徵。新鮮的櫻花蝦體長約4公分，未乾燥前呈淺粉半透明色，頭部及尾巴帶有明顯的紅色斑點；經乾燥後，整體變為橘紅色，紅色斑點依然清晰可見。與其他蝦種相比，櫻花蝦額角較小，這也是辨識其真偽的關鍵之一。

混撈蝦比較。（圖取自漁業署臉書）

混撈蝦比較。（圖取自漁業署臉書）

●中蝦：體型較大，額角長而明顯，乾燥加工後呈橘紅色。

●白丁：額角短，乾燥加工後呈白色較透明。

●刺蝦：額角較長，頭部比起身體較大，乾燥加工後呈橘紅色。

●櫻花蝦：額角很小，頭部及尾巴紅色斑點明顯，乾燥加工後呈橘紅色。

粉粉的櫻花蝦。（圖取自漁業署臉書）

粉粉的櫻花蝦。（圖取自漁業署臉書）

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