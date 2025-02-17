健康網》張淑芬凍齡秘訣！ 健康飲食+運動+快樂心態

台積電慈善基金會董事長張淑芬，今年已81歲，相當凍齡。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台積電創辦人張忠謀妻子、台積電慈善基金會董事長張淑芬，今年已81歲，卻依然神采奕奕、氣色紅潤，展現驚人的凍齡狀態。根據張淑芬過往受訪分享日常飲食習慣，營養學者洪泰雄在臉書發文點出，她的健康秘訣涵蓋均衡飲食、規律運動、良好作息與積極心態，這些習慣不僅有助於延緩老化，也能提升整體健康狀態。

高蛋白+高纖維+低負擔

洪泰雄指出，張淑芬的飲食習慣與間歇性輕斷食及地中海飲食概念相似，講究營養均衡且低負擔，包括：

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●蛋白質充足：每日攝取雞蛋、雞精等高生物價蛋白質，有助維持肌肉、修復細胞，並延緩老化。

●高纖維抗氧化：蔬菜與水果富含維生素C、β-胡蘿蔔素、多酚等抗氧化物，能減少自由基對細胞的損傷、維持腸道健康並穩定血糖。

●低熱量但營養密度高：以水煮蛋、青菜、麥片或白飯為主食，避免過量攝取精緻醣類及高脂食物，降低身體發炎風險。

●間歇性輕斷食：飲食模式接近「早簡單、午正常、晚輕量」的進食習慣，幫助身體啟動自噬（Autophagy）機制，促進細胞修復、延緩老化。

透過冥想與書法訓練專注力，讓大腦進入α波狀態，減少慢性壓力對身體的影響，達到放鬆與紓壓的效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

規律運動與心靈放鬆

洪泰雄點出，除了飲食管理，張淑芬也透過規律運動與心靈放鬆來維持健康：

●適量運動：運動能促進血液循環、維持肌肉量、增強心肺功能，並刺激大腦分泌內啡肽（Endorphins），減少壓力、提升快樂感。

●冥想與書法：透過冥想與書法訓練專注力，讓大腦進入α波狀態，減少慢性壓力對身體的影響，達到放鬆與紓壓的效果。

●娛樂調劑身心：適時追劇放鬆，能讓情緒穩定，有助於心理健康。

●早睡早起，維持生理時鐘：規律作息可穩定褪黑激素與皮質醇，進而影響新陳代謝、免疫功能與抗老化機制。

抗發炎+穩定荷爾蒙+樂觀心態

洪泰雄說，張淑芬的健康秘訣，從生理機制來看，主要著重在抗發炎、荷爾蒙平衡與心態管理：

●低醣低脂飲食 減少慢性發炎：避免加工食品、精緻糖與過量紅肉，可降低體內發炎反應，減緩細胞老化。

●間歇性斷食啟動自噬：適當斷食有助於身體細胞修復、排除老廢蛋白，降低慢性病風險。

●快樂心態減少壓力：透過書法、追劇等興趣維持愉悅情緒，減少壓力荷爾蒙對身體的影響。

凍齡關鍵5要素

洪泰雄分析，張淑芬保持年輕的關鍵，在於以下5大健康習慣：

1. 營養均衡（高蛋白+高纖維+低醣）：提供細胞修復營養、減少體內發炎。

2. 規律運動 + 心靈修養：促進血液循環、減壓，提升身心健康。

3. 早睡早起：穩定生理時鐘與荷爾蒙，維持新陳代謝。

4. 間歇性輕斷食：啟動細胞自噬，延緩老化進程。

5. 樂觀快樂的生活態度：減少壓力對身體的負面影響，保持身心平衡。

透過這些健康習慣，張淑芬80歲依然活力滿滿，堪稱「凍齡」的最佳典範，也為現代人提供了一份值得借鏡的養生法則。

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