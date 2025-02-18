健康網》吃芭樂籽助排便！ 營養師：「3類人」先別吃

高敏敏說，芭樂籽本身並不會造成便秘，而且營養好處也非常多，搭配充足的水分，還能幫助腸胃蠕動、促進排便；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人怕吃了芭樂籽會導致便秘，便不敢多吃；對此，營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文表示，其實芭樂籽本身並不會造成便秘，且其營養好處多，搭配充足的水分，還能幫助腸胃蠕動、促進排便。不過，也提醒，腸胃消化功能較弱、不習慣高纖飲食，或是剛動完腸胃手術者，要注意食用。

芭樂籽4營養好處

●幫助減肥：芭樂籽高纖維、零膽固醇，飯前吃一些芭樂籽，幫胃墊底，可以增加飽足感，對於控制體重特別有效！

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●疏通便秘：芭樂籽有豐富的纖維，搭配足夠的水分，能刺激腸胃蠕動，讓排便更順暢。

●降低血壓：芭樂籽的鉀含量很高，對於調節血壓有幫助，還能利尿，排掉多餘的水分。如果平常覺得身體容易腫腫的，可以吃顆芭樂消水腫。

●舒緩發炎：芭樂籽含豐富的維生素C，能幫助中和身體裡的自由基，降低發炎狀況。經常熬夜或壓力大的人，補充點芭樂籽，給身體多一層保護。

高敏敏說，芭樂籽含豐富的維他命C，能幫助中和身體裡的自由基，降低發炎狀況；示意圖。（圖取自photoAC）

3種人注意食用量

腸胃消化功能較弱者：小朋友、腸胃炎患者、或有胃潰瘍的人，吃芭樂籽可能負擔較大，建議適量或避免食用。

不習慣高纖飲食者：腸胃較敏感的朋友，可能一開始會有不舒服的情況，建議循序漸進，慢慢增加食用量。

剛動完腸胃手術者：手術後腸胃還在恢復期，建議先把芭樂籽挖掉，只吃果肉比較好。

貼心小建議

高敏敏提到，吃芭樂時，盡量不要加梅粉或調味，除了避免鈉和糖攝取過多，也可以吃到芭樂的原汁原味。另外，芭樂雖然好吃、營養豐富，但還是一天1顆即可，千萬別把芭樂取代蔬菜，2者所提供的營養是不一樣的，飲食還是要均衡，才是健康上策！

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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