自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃芭樂籽助排便！ 營養師：「3類人」先別吃

2025/02/18 11:29

高敏敏說，芭樂籽本身並不會造成便秘，而且營養好處也非常多，搭配充足的水分，還能幫助腸胃蠕動、促進排便；示意圖。（圖取自freepik）

高敏敏說，芭樂籽本身並不會造成便秘，而且營養好處也非常多，搭配充足的水分，還能幫助腸胃蠕動、促進排便；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人怕吃了芭樂籽會導致便秘，便不敢多吃；對此，營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文表示，其實芭樂籽本身並不會造成便秘，且其營養好處多，搭配充足的水分，還能幫助腸胃蠕動、促進排便。不過，也提醒，腸胃消化功能較弱、不習慣高纖飲食，或是剛動完腸胃手術者，要注意食用。

芭樂籽4營養好處

●幫助減肥：芭樂籽高纖維、零膽固醇，飯前吃一些芭樂籽，幫胃墊底，可以增加飽足感，對於控制體重特別有效！

●疏通便秘：芭樂籽有豐富的纖維，搭配足夠的水分，能刺激腸胃蠕動，讓排便更順暢。

●降低血壓：芭樂籽的鉀含量很高，對於調節血壓有幫助，還能利尿，排掉多餘的水分。如果平常覺得身體容易腫腫的，可以吃顆芭樂消水腫。

●舒緩發炎：芭樂籽含豐富的維生素C，能幫助中和身體裡的自由基，降低發炎狀況。經常熬夜或壓力大的人，補充點芭樂籽，給身體多一層保護。

高敏敏說，芭樂籽含豐富的維他命C，能幫助中和身體裡的自由基，降低發炎狀況；示意圖。（圖取自photoAC）

高敏敏說，芭樂籽含豐富的維他命C，能幫助中和身體裡的自由基，降低發炎狀況；示意圖。（圖取自photoAC）

3種人注意食用量

腸胃消化功能較弱者：小朋友、腸胃炎患者、或有胃潰瘍的人，吃芭樂籽可能負擔較大，建議適量或避免食用。

不習慣高纖飲食者：腸胃較敏感的朋友，可能一開始會有不舒服的情況，建議循序漸進，慢慢增加食用量。

剛動完腸胃手術者：手術後腸胃還在恢復期，建議先把芭樂籽挖掉，只吃果肉比較好。

貼心小建議

高敏敏提到，吃芭樂時，盡量不要加梅粉或調味，除了避免鈉和糖攝取過多，也可以吃到芭樂的原汁原味。另外，芭樂雖然好吃、營養豐富，但還是一天1顆即可，千萬別把芭樂取代蔬菜，2者所提供的營養是不一樣的，飲食還是要均衡，才是健康上策！

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中