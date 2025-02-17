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健康 > 心理精神

龍發堂非法收容精障半世紀 因爆發群聚感染走入歷史

2025/02/17 18:10

龍發堂獨創「感情鍊」民俗療法，引發醫療人權爭議。（記者蘇福男攝）

龍發堂獨創「感情鍊」民俗療法，引發醫療人權爭議。（記者蘇福男攝）

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〔記者蘇福男／高雄報導〕高市路竹龍發堂曾收容上千名精神病患，為全台最具規模的精神患者收容機構，因政府長期輔導轉型未成功，加上土地等問題，龍發堂遲未合法化，2017年爆發阿米巴痢疾與肺結核群聚感染疫情，500多名堂眾全數移出，分由高雄長庚、凱旋等醫院收治安置，終結龍發堂半世紀非法收容精神病患爭議。

龍發堂開山祖師釋開豐（俗名「李焜泰」），1970年在路竹一甲祖產農地搭蓋茅屋出家修行，當時受人之託管教1名精神病患，為避免患者留在屋中燒掉房子，釋開豐將他和精神病患的褲帶連結在一起生活，沒想到病患病情竟好轉，釋開豐於是成立龍發堂，收容遭社會排擠的精神病患。

龍發堂開山祖師釋開豐圓寂後，被奉為《元光神佛》，接受信眾膜拜。（記者蘇福男攝）

龍發堂開山祖師釋開豐圓寂後，被奉為《元光神佛》，接受信眾膜拜。（記者蘇福男攝）

龍發堂獨創「感情鍊」民俗療法，將一條鐵鍊分別扣在症狀比較輕微和嚴重的患者腰際，讓兩人生活作息在一起，宣稱可達到「以動帶靜」、「以靜制動」的平衡效用，卻也因此引發醫療人權的爭議。

1990年底立法院三讀通過「精神衛生法」，龍發堂皆未符合法令規定，釋開豐乾脆祭出「解散龍發堂」絕招，頓時引起家屬恐慌，長期以來政府設法協助輔導轉型，卻一直未成功，加上土地等問題，龍發堂遲未合法化。

2017年7月龍發堂驚爆阿米巴痢疾與肺結核群聚感染疫情，高市衛生局強行介入處置，2018年2月503名堂眾全數被移出，龍發堂暫停精神障礙者照護業務，503名堂眾分由高雄長庚、凱旋醫院及台中榮民總醫院灣橋分院協助收治，終結龍發堂半世紀非法收容精神病患爭議。

高市路竹龍發堂曾收容上千名精神病患，為全台最具規模的精神患者收容機構。 （記者蘇福男攝）

高市路竹龍發堂曾收容上千名精神病患，為全台最具規模的精神患者收容機構。 （記者蘇福男攝）

龍發堂2017年7月驚爆阿米巴痢疾與肺結核群聚感染疫情，高市衛生局強行介入處置，503名堂眾全數被移出收治。（記者蘇福男攝）

龍發堂2017年7月驚爆阿米巴痢疾與肺結核群聚感染疫情，高市衛生局強行介入處置，503名堂眾全數被移出收治。（記者蘇福男攝）

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