健康網》防諾羅3大重點！ 中醫：別吃「生食」特別是它

中醫師說，預防諾羅要避免生食，務必煮熟後再食用；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕季節交換之際，氣候不穩定，要特別注意個人衛生，避免諾羅病毒感染，尤其是外食族更要注意！上祐中醫診所醫師在臉書專頁「上祐中醫診所Best-blessing」發文表示，感染諾羅時，恐出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒等症狀，應多補充水分、電解質，並且充分休息。還分享預防諾羅病毒3大重點：確實洗手、避免生食、環境消毒。

●確實洗手：如廁後、進食或料理前，務必用肥皂徹底清洗雙手。

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●避免生食：特別是貝類水產品，務必煮熟後再食用。

●環境消毒：受病患污染的物品，用稀釋漂白水擦拭消毒。

中醫依3體質、症狀治療

1.脾胃虛弱：腹瀉久不癒，食後易瀉，面色萎黃，倦怠食慾不振。宜採健脾益氣、固澀止瀉之用藥，幫助腸胃恢復正常運作。

中醫師說，用洛神花、荷葉、石斛、山楂、決明子等中藥材調配成的養生茶，有助於清熱利濕、健脾養胃。（圖取自上祐中醫診所臉書）

2.外感風寒：噁心嘔吐、腹瀉、發熱惡寒、胸膈滿悶、腹痛不適，這時需解表化濕，調理腹瀉及畏寒。

3.濕邪內盛：發熱、身熱、口乾口渴、腹瀉臭穢，宜清熱燥濕及針對頭痛、止吐用藥。

養生茶功效

中醫師建議，平時濕冷的天氣，可將洛神花1.5克、荷葉1克、石斛1克、山楂0.5克、決明子2克等中藥材，調配成養生茶，以500c.c.熱水飲用，不僅有助於清熱利濕、健脾養胃，更可作為日常保健，提升整體健康狀態。

其中「決明子」可促進腸胃蠕動、護眼護肝、降血壓；「洛神花」有抗氧化、抗發炎之效；「山楂」可消食化積；「石斛」有滋陰清熱、生津止渴之效；「荷葉」促進消化、消食化積、排水利尿。

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