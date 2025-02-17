告別針頭！ 史丹佛大學研發「塗抹式」活體疫苗

疫苗接種大變革，史丹佛大學研發「塗抹式」活體疫苗；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家在小鼠實驗中發現，一種常見的無害皮膚細菌可引發強大的免疫反應。透過改造這種細菌的蛋白質，有望開發出革命性的「塗抹式」活體疫苗，告別針頭，且無發燒、腫脹等副作用。

想像一下，未來的疫苗接種就像塗抹乳液一樣簡單：沒有針頭、沒有疼痛，也不會出現發燒、腫脹或痠痛等副作用。據《每日科技網》（scitechdaily）報導，史丹佛大學的研究人員正努力讓這個未來成為現實。他們利用幾乎每個人身上都有的常見皮膚細菌——表皮葡萄球菌（Staphylococcus epidermidis），探索一種全新的疫苗接種方法。

請繼續往下閱讀...

「我們都討厭打針」，該研究的資深作者、史丹佛大學生物工程學教授費雪巴赫（Michael Fischbach）博士說。「我還沒遇過任何人喜歡打針，而不想打針的人，一定樂見能用乳膏取代。」

人類皮膚對大多數微生物來說是個嚴苛的環境，但表皮葡萄球菌卻能在此生存。近年來，費雪巴赫和他的同事們發現，免疫系統對表皮葡萄球菌的反應比預期更強烈。

在最近發表於《自然》（Nature）期刊的研究中，研究人員發現，小鼠的皮膚若出現通常不存在的表皮葡萄球菌，其免疫系統會產生大量能與該細菌結合的抗體（Antibody）。這些抗體能持續維持在高濃度，效果如同接種疫苗。

研究團隊進一步改造表皮葡萄球菌。他們發現，該細菌中一種名為Aap的蛋白質是引發強烈免疫反應的關鍵。這種蛋白質結構巨大，如同樹木般突出於細菌細胞壁。研究人員將破傷風毒素（tetanus toxin）的一個無害片段基因，取代原本在Aap「樹葉」中展示的一個基因片段。

實驗結果顯示，塗抹這種改造後的細菌的小鼠，體內產生了大量針對破傷風毒素的抗體。當研究人員向這些小鼠注射致命劑量的破傷風毒素時，未經處理的小鼠全部死亡，但塗抹過改造細菌的小鼠則安然無恙。類似的實驗也證實，這種方法能有效對抗白喉（diphtheria）。

費雪巴赫表示，這種「塗抹式」疫苗還有望誘導產生針對黏膜（如鼻腔和肺部）的IgA抗體。「呼吸道病原體如感冒、流感和COVID-19病毒通常從鼻子入侵，」他說。「傳統疫苗無法預防這種情況，它們只在病原體進入血液後才發揮作用。如果能從一開始就阻止病原體入侵，那就更好了。」

費雪巴赫表示：「我們知道它在小鼠身上有效。下一步，我們需要在猴子身上證明它有效。」如果一切順利，他預計這種疫苗接種方法將在2到3年內進入人體臨床試驗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法