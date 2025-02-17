自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

告別針頭！ 史丹佛大學研發「塗抹式」活體疫苗

2025/02/17 16:38

疫苗接種大變革，史丹佛大學研發「塗抹式」活體疫苗；圖為情境照。（圖取自freepik）

疫苗接種大變革，史丹佛大學研發「塗抹式」活體疫苗；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家在小鼠實驗中發現，一種常見的無害皮膚細菌可引發強大的免疫反應。透過改造這種細菌的蛋白質，有望開發出革命性的「塗抹式」活體疫苗，告別針頭，且無發燒、腫脹等副作用。

想像一下，未來的疫苗接種就像塗抹乳液一樣簡單：沒有針頭、沒有疼痛，也不會出現發燒、腫脹或痠痛等副作用。據《每日科技網》（scitechdaily）報導，史丹佛大學的研究人員正努力讓這個未來成為現實。他們利用幾乎每個人身上都有的常見皮膚細菌——表皮葡萄球菌（Staphylococcus epidermidis），探索一種全新的疫苗接種方法。

「我們都討厭打針」，該研究的資深作者、史丹佛大學生物工程學教授費雪巴赫（Michael Fischbach）博士說。「我還沒遇過任何人喜歡打針，而不想打針的人，一定樂見能用乳膏取代。」

人類皮膚對大多數微生物來說是個嚴苛的環境，但表皮葡萄球菌卻能在此生存。近年來，費雪巴赫和他的同事們發現，免疫系統對表皮葡萄球菌的反應比預期更強烈。

在最近發表於《自然》（Nature）期刊的研究中，研究人員發現，小鼠的皮膚若出現通常不存在的表皮葡萄球菌，其免疫系統會產生大量能與該細菌結合的抗體（Antibody）。這些抗體能持續維持在高濃度，效果如同接種疫苗。

研究團隊進一步改造表皮葡萄球菌。他們發現，該細菌中一種名為Aap的蛋白質是引發強烈免疫反應的關鍵。這種蛋白質結構巨大，如同樹木般突出於細菌細胞壁。研究人員將破傷風毒素（tetanus toxin）的一個無害片段基因，取代原本在Aap「樹葉」中展示的一個基因片段。

實驗結果顯示，塗抹這種改造後的細菌的小鼠，體內產生了大量針對破傷風毒素的抗體。當研究人員向這些小鼠注射致命劑量的破傷風毒素時，未經處理的小鼠全部死亡，但塗抹過改造細菌的小鼠則安然無恙。類似的實驗也證實，這種方法能有效對抗白喉（diphtheria）。

費雪巴赫表示，這種「塗抹式」疫苗還有望誘導產生針對黏膜（如鼻腔和肺部）的IgA抗體。「呼吸道病原體如感冒、流感和COVID-19病毒通常從鼻子入侵，」他說。「傳統疫苗無法預防這種情況，它們只在病原體進入血液後才發揮作用。如果能從一開始就阻止病原體入侵，那就更好了。」

費雪巴赫表示：「我們知道它在小鼠身上有效。下一步，我們需要在猴子身上證明它有效。」如果一切順利，他預計這種疫苗接種方法將在2到3年內進入人體臨床試驗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中