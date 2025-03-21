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高雄補助醫療性凍卵 醫：生育計劃應提早規劃

2025/03/21 20:57

為幫助罹癌女性也有生育機會，高雄市有條件提供罹癌女性凍卵補助；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

為幫助罹癌女性也有生育機會，高雄市有條件提供罹癌女性凍卵補助；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為幫助罹癌女性也有生育機會，高雄市自即日起提供40歲以下罹癌且經醫師評估治療影響生育的女性，一次性上限3萬元的凍卵補助；婦產科醫師郭鴻璋建議，卵巢功能只會隨年齡增長而越差，建議35歲前就應考慮凍卵。

高雄好韻診所院長郭鴻璋表示，卵巢的功能不可逆，會隨年齡增加而越來越差，染色體異常率、胚胎萎縮導致胎死腹中的機率也會越來越高，年齡越長做凍卵，日後做試管嬰兒的失敗率也會相對較高。

郭鴻璋說，女性到了30歲後還未有生育計畫，就可先做超音波檢查了解自身卵巢的條件，尤其近年由於作息不增長、熬夜、環境荷爾蒙等影響，造成女性卵巢提早老化，臨床上就有不少才20多歲或30歲初頭，卵巢的AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）已低於年齡的平均值甚低，特別是當其中出現大小顆時就要注意，因為卵巢功能下降，就是從其中1顆開始萎縮。

至於凍卵的最佳時機，郭鴻璋建議，35歲前凍卵最佳，也就是對於生育計畫越早規畫越好，特別要認識自己的身體，因為每個人的卵巢功能並不相同。不過也提及，臨床上，凍卵後，真正利用凍卵懷孕的女性少於1成，大部分凍卵很多都沒用到，主要是經濟考量仍不想生育，或是找不到伴侶、年紀漸長憂心與孩子年齡差距過大等問題。

至於凍卵費用，一般而說，最陽春、基本的凍卵約10萬元起跳，會隨再增添的營養劑而增加，至於衛生局針對40歲以下罹癌且經醫師評估治療影響生育的女性，一次性上限3萬元的凍卵補助，郭鴻璋說，恐怕對真正提高生育力的影響不大，畢竟影響女性生育意願，除了高齡問題，後續的教育經費等才是最大的考驗。

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