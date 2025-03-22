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健康網》喝咖啡怕胃逆？ 營養師教4招：烘焙度選「這款」

2025/03/22 06:30

功能醫學營養師建議，喝咖啡時，避免空腹、過飽，建議半飽時飲用；示意圖。（圖取自photoAC）

功能醫學營養師建議，喝咖啡時，避免空腹、過飽，建議半飽時飲用；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡提神是許多人的日常，但每每喝完後，又常加重胃食道逆流症狀；對此，功能醫學營養師呂美寶提醒，喝咖啡時，避免空腹、過飽，建議半飽時飲用；再者，在選擇咖啡上，優先選擇中深焙黑咖啡，避免淺焙咖啡，聰明喝無「腹」擔！

導致胃食道逆流的可能原因

呂美寶於臉書粉專「食物的力量．呂美寶營養師」發文說明，胃食道逆流指胃酸容易逆流回食道，造成食道灼熱、胸悶、咽喉不適等症狀。主要原因有：

●賁門關不緊：若賁門（下食道括約肌）平滑肌過度放鬆或無力，胃酸容易回流。通常為腹部壓力過大造成。

1.食物停留胃中時間過長：吃太快、太多，食物一下子塞太多，或是腸胃道功能失調、消化不良等，都會讓胃部壓力（腹壓）變高，容易把賁門「衝開」，日子久了，就導致賁門關不緊。

2.肥胖或懷孕：肥胖者身體脂肪過多、孕婦因胎兒體積往上壓縮，也會使腹部壓力過大，推擠胃酸回流至食道。

3.穿著過緊衣物：如女性內衣太緊、穿著馬甲，或是高腰褲皮帶勒太緊，亦會使腹壓增加，使胃酸容易回流至食道。

●長期壓力過大：情緒壓力過大，使交感神經過度旺盛，造成腸胃蠕動不正常，間接增加胃食道逆流風險。長期下來，也就容易導致賁門關不緊，進而引發胃食道逆流。

●幽門螺旋桿菌感染或小腸細菌過多：幽門螺旋桿菌可能影響胃酸分泌，造成消化能力減弱，小腸細菌過多，產氣過多，讓腹壓增加。

功能醫學營養師說明，胃食道逆流指胃酸容易逆流回食道，造成食道灼熱、胸悶、咽喉不適等症狀；示意圖。（圖取自shutterstock）

功能醫學營養師說明，胃食道逆流指胃酸容易逆流回食道，造成食道灼熱、胸悶、咽喉不適等症狀；示意圖。（圖取自shutterstock）

胃酸助消化 胃逆原因不是胃酸過多

胃食道逆流的根本原因是胃酸「過多」？呂美寶解答，其實並不然！胃酸過多確實是造成當下不適感加重的因子，但前提是，賁門容易被打開、關不緊，才會容易使胃食道逆流，因此胃酸的存在，絕非是導致胃食道逆流的唯一原因。

呂美寶進一步解釋，如果沒有胃酸，腸道功能就失調，若一味吃抑制胃酸分泌的藥物，就可能使胃酸習慣性過少，進而讓消化效率下降，食物在胃中停留過久，胃部壓力增加；不僅如此，胃酸不足時，無法有效殺菌，使腸胃壞菌容易滋生，產氣增加，加劇胃食道逆流的情況，因此藥物是治標緩解，根本原因並非是胃酸過多。

為何咖啡容易造成胃食道逆流不適？呂美寶指出，咖啡因具有肌肉放鬆的效應，賁門是個平滑肌，當咖啡因攝取過量時，可能導致賁門容易鬆弛，增加不適感；再者，也可能因為賁門已經關不緊，使得咖啡的酸刺激胃酸分泌，若又有吃太快、吃太多、腸胃功能失調或穿衣服太緊等習慣，就可能進一步加重胃食道逆流的症狀。

功能醫學營養師提醒，飯後避免立刻平躺，在飯後2小時內維持站立或坐姿，減緩胃逆風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

功能醫學營養師提醒，飯後避免立刻平躺，在飯後2小時內維持站立或坐姿，減緩胃逆風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

4日常建議 緩解胃逆不適

想減緩胃食道逆流者，呂美寶建議，日常應少吃辣椒、柑橘類、碳酸飲料等刺激性食物，並於飯後避免立刻平躺，在飯後2小時內維持站立或坐姿；除此之外，日常穿著寬鬆衣服維持適度運動及控制體重，也能減少胃逆風險。至於有胃食道逆流者，可學會以下4招，聰明喝咖啡：

●避免空腹喝咖啡：空腹時胃酸濃度較高，如果已有賁門已經關不緊的狀況，咖啡可能容易造成逆流；另外過多咖啡因也容易刺激胃部黏膜，有損胃部健康。

●避免吃過飽後喝咖啡：吃過飽，腹壓就已經很高了，加上飯後立即喝咖啡，會促使賁門鬆弛，雪上加霜。

●可在半飽時飲用咖啡：約為餐後30-60分鐘時，或是別讓自己吃太飽（譬如7分飽、或是輕食下午茶的概念）。當胃內食物較少，且胃酸分泌不會過於旺盛，能減輕胃食道逆流的症狀。

●優先選擇中深焙黑咖啡，避免淺焙咖啡：太淺焙的咖啡含有綠原酸、檸檬酸等風味成分，反而容易刺激胃酸分泌及刺激逆流情形，因此建議優先選擇中深焙黑咖啡。

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