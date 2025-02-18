健康網》減重吃3水果不怕胖！ 營養師點名蘋果、百香果

營養師表示，蘋果中的蘋果多酚，可抑制脂肪吸收，適量吃益於減重；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣譽為「水果王國」，四季盛產不同水果，美味又多樣！但正值減重期，該怎麼吃可是大學問。營養師李婉萍提到，不同水果所含的熱量大不同，因此推薦熱量較低的水果，如水蜜桃、百香果及蘋果等，適量吃助減重又健康。不過，國健署也提醒，千萬別靠單一水果減肥，這種飲食方式會使身體缺乏足夠的營養素，基礎代謝率降低，不利於身體健康，也容易復胖。

李婉萍在臉書專頁發影片分享，不同水果，所含的熱量大不同，有些水果一口就100大卡，但有些吃1大碗才100卡，因此選對水果、吃對份量很重要，下為3種熱量較低的水果：

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●水蜜桃：1顆35大卡，含水量高、有飽足感，減重不挨餓。

●百香果：1顆45大卡，纖維高，有助於排除宿便。

●蘋果：1顆88大卡，含蘋果多酚，可抑制脂肪吸收，推薦連皮吃，營養更豐富。

李婉萍補充，一般建議1天吃3份水果，一份水果大概抓60大卡，因此水蜜桃大概可吃1.6顆、百香果1.7顆、蘋果則是1小顆。

營養師指出，百香果熱量較低、纖維高，有助於排除宿便，助減肥；示意圖。（圖取自freepik）

極低熱量減肥法 容易缺乏營養

不過，千萬別靠只吃水果減重！國健署提醒，近日坊間流行三餐只吃蘋果，不吃其他水果和食物的「蘋果減肥法」，但這種變瘦可能只是「餓」出來的結果，並沒有真正減去過多的脂肪。這種極低脂肪、極低熱量的飲食減肥法，會使身體缺乏足夠的營養素，基礎代謝率降低，容易造成免疫力下降及身體的損傷，且一旦恢復正常飲食就容易復胖，難以長久維持。

健康減重 目標設定每週減輕0.5公斤

國健署提醒，減重時應採取健康的方式，每週以減輕0.5公斤為目標，每日應減少500大卡。通常建議女性減重時，1天攝取1,200-1,500大卡、男性則為1,500-1,800大卡。當然熱量減少愈多，體重減輕愈多，可快速獲得成就感，但過度嚴苛的節食讓人出現虛弱、掉髮、情緒不穩和營養欠缺，一旦解禁，食慾大開，又落入肥胖的惡性循環。

國健署建議，減重目標設定不要好高騖遠，應以做得到為原則，建議參考漸進式做法，例如微小行為修正（戒除含糖飲料、酒精、零食消夜，並細嚼慢嚥，增加走路、爬樓梯），每日輕鬆減少200大卡，再逐步增強運動及飲食份量控制，朝向日減500大卡邁進，在均衡飲食原則下，耐心經營，便能減重成功。

國健署建議，減重目標設定不要好高騖遠，應以做得到為原則，從戒除含糖飲料、酒精等做起，輕鬆、健康減重；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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