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健康網》新聞常見「OHCA」 專家教懂意思、如何處置

2025/02/17 20:23

專家說明，OHCA是指「到院前心跳停止」多由心臟驟停（如心肌梗塞或心律不整）導致；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

專家說明，OHCA是指「到院前心跳停止」多由心臟驟停（如心肌梗塞或心律不整）導致；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期意外事件頻傳，在台中新光三越氣爆事件、寒流猝死等相關新聞，皆會看到媒體使用「OHCA」一詞，究竟它是什麼意思呢？專家表示，OHCA是指「到院前心跳停止」，通常是由心臟驟停導致，因此需緊急處理，如透過心肺復甦術（CPR）或使用自動體外心臟去顫器（AED）保命。

何謂OHCA？台中市政府消防局第一救災救護大隊神岡分隊在臉書專頁說明，OHCA是指「到院前心跳停止」（Out-of-Hospital Cardiac Arrest），意指人在醫院外發生心臟停止跳動的情況。這種情況通常是由心臟驟停（如心肌梗塞或心律不整）導致的，且需緊急處理，如心肺復甦術（CPR）或使用自動體外心臟去顫器（AED）來試圖恢復心跳。

專家表示，OHCA是指「到院前心跳停止」，意指人在醫院外發生心臟停止跳動的情況。（資料照）

專家表示，OHCA是指「到院前心跳停止」，意指人在醫院外發生心臟停止跳動的情況。（資料照）

消防人員指出，OHCA是1種非常危險的醫療急症，若沒有及時處理，可能導致死亡。因此，快速的心肺復甦和急救處理對於增加存活率至關重要。在進行任何急救前，首先要確保現場環境是安全的，並依照以下步驟執行：

●叫—確認意識與呼吸：輕拍肩膀，並大聲詢問：「你還好嗎？」

●叫—打電話求救並呼叫支援：立即撥打 119 或尋求旁人幫忙打電話，並說明情況及所在位置。若有自動體外心臟去顫器（AED），請旁人取來。

●壓—進行胸外按壓（CPR）：藉由看胸腹部有無起伏及手摸患者肚子，檢查患者有無呼吸。若須CPR時，先將雙手重疊，放在患者胸骨中央位置，手肘打直，用全身力量按壓，且在每次按壓後，讓胸腔完全回彈。按壓頻率為每分鐘100-120次，深度則是成人按壓約5-6公分（2-2.4吋）。

●電—用AED，熟記「開貼插」口訣：開啟AED，並依照語音指示操作。AED會自動分析心律，如果需要電擊，會指示你按下電擊按鈕。

消防人員提及，若沒有AED或AED指示不需電擊，則繼續胸外按壓。CPR持續進行，直到救護人員抵達或患者恢復意識。

專家指出，使用自動體外心臟去顫器（AED）時，依照語音指示操作。（資料照）

專家指出，使用自動體外心臟去顫器（AED）時，依照語音指示操作。（資料照）

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