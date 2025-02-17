25歲女眼瞼長黃色硬塊 醫一看：快去檢查膽固醇

林小姐約1年半前雙眼出現眼瞼黃斑瘤，雖經挑除及改善飲食、降低膽醇，但近期也有再復發的狀況（圖紅圈處）。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕25歲林小姐發現兩眼的上眼瞼長出黃色硬塊，且短短幾個月間越長越多，嚇得她連忙到眼科就醫。醫師診斷林小姐是初期眼瞼黃斑瘤並有星狀玻璃體，恐是膽固醇過高反應在眼睛上的病症，果經抽血檢查林小姐膽固醇偏高，眼科醫師洪啟庭提醒，常照鏡子自我檢查眼睛，可早期發現是否有高膽固醇或高三酸甘油脂等問題。

林小姐表示，自己在飲食上比較沒有忌口，愛吃海鮮類、封肉等高膽固醇、高熱量的食物，約1年半前發現照鏡子上妝時，摸到雙眼的上眼瞼長出多顆硬硬、約0.2公分大小的黃色硬塊，擔心是針眼或粉刺，到眼科檢查，才得知是外形類似脂肪瘤的眼瞼黃斑瘤，加上有星狀玻璃體現象。經醫師提醒去檢查膽固醇，才發現總膽固醇值約275至300mg/dl（正常應200以下），但沒有高膽固醇的家族史，後來改變飲食、吃得清淡一點，目前已降到正常值。

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眼科醫師洪啟庭為林小姐檢查眼睛，但也提醒高膽固醇或高三酸甘油脂等問題，可自行在家照鏡子檢查，發現異常及早就醫抽血檢查。（記者許麗娟攝）

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，洪小姐年紀尚輕，本身不抽菸、不飲酒。因為其黃斑瘤為初期，只用針頭就全部將小的腫塊挑除乾淨，至於星狀玻璃體數目很少且不會影響視力，建議持續追蹤即可。此外也要求林小姐必須定期至相關科別的門診追蹤血糖、脂蛋白、三酸甘油脂與血壓值，接受專業診治。

洪啟庭表示，高膽固醇或高三酸甘油脂等問題，可從眼部的自我檢查即早發現，最容易評估的是肉眼就可見的眼瞼黃斑瘤。其形成是巨噬細胞吞進大量的脂肪（大多為膽固醇）而沉積於皮膚的真皮層，進而形成黃色斑塊，又以圓形或橢圓形最常見，質地稍微隆起且柔軟，多見於眼皮、眼瞼、眼角內側等部位，且以上眼瞼內側最常見，為多顆、偏小的黃色結節，約0.1、0.2公分大，但嚴重者可大至1、2公分，另外在臀部、大腿、膝蓋、手肘外側也可能出現大片聚集、且較大顆的腫塊。

眼瞼黃斑瘤的盛行率約1%，又以女性多於男性，好發於30至50歲，50%的患者有脂質代謝問題，若40歲以前發生，則可能是家族性高膽固醇血症或高脂蛋白血症，約65%中年以後的家庭主婦可見，抽菸與肥胖者也常見。

洪啟庭說明，50%的眼瞼黃斑瘤患者，抽血可見偏高的總膽固醇、三酸甘油脂與較低低密度膽固醇，也易有脂肪肝與動脈粥狀硬化。此外37%合併高血壓、20%合併糖尿病、7%有冠狀動脈疾病。不過眼瞼黃斑瘤為良性皮膚腫瘤，不會變成惡性腫瘤，但也不會自行消失，反而有慢慢變大、變厚的可能，嚴重者會影響外觀，必要時可接受手術切除、化學性藥水燒灼或是雷射治療。若本身是血脂肪異常者，治療後復發率較高。

嚴重的角膜弓包住整個角膜即為角膜環。（達特楊眼科提供）

洪啟庭提醒，部分患者會在眼球上出現「角膜弓」，即翻開上、下眼皮在燈光下仔細觀察白眼球（結膜）與黑眼球（角膜）的交界處，若出現一層白色或灰黃色的環狀物，會有角膜弓乃是結膜的微血管逐漸有脂蛋白滲漏，慢慢沉積在角膜上而形成，一旦包住整個角膜，就稱為「角膜環」，又以中老年人居多。

若見於40歲以下，須考慮本身是否有脂質代謝異常或冠狀動脈疾病，尤其男性發現，抽菸與酗酒容易誘發角膜環出現，雖然不影響視力，但必須注意是否合併相關疾病。

星狀玻璃體的病變，有很明顯的星狀沉積物漂浮在玻璃體中。（達特楊眼科提供）

此外，於晚上或關燈後，在燈下或以手電筒見到瞳孔的中央有上百成千星狀或雪花狀混濁點漂浮物，如聖誕節的飾物般閃爍，這就是星狀玻璃體的病變，此種混濁小點包含有鈣鹽或脂質的沉積物，漂浮於玻璃體中，患者本身無自覺症狀，也不影響視力，年齡越大者越常見，無特殊治療方法。一旦發現有星狀玻璃體，40%合併糖尿病，33%為高膽固醇，而44%的患者其三酸甘油脂值大於190 mg/dl，另外酗酒容易產生。

洪啟庭呼籲，許多疾病，可由眼科表徵，早期發現並給予相關的後續處置，發現異常應盡早就醫進一步檢查，同時配合戒菸、規律運動、健康飲食、控制體重、接受定期健康檢查等，以免病情惡化。

眼瞼黃斑瘤嚴重的患者。（達特楊眼科提供）

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