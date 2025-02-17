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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

北市1萬餘劑公費流感疫苗 2/20起聯醫開放接種

2025/02/17 12:32

台北市獲配中央增購1萬1160劑公費流感疫苗，將自2月20日起於台北市立聯合醫院各院區及12區院外門診部提供接種至疫苗用完為止。（資料照）

台北市獲配中央增購1萬1160劑公費流感疫苗，將自2月20日起於台北市立聯合醫院各院區及12區院外門診部提供接種至疫苗用完為止。（資料照）

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市獲配中央增購1萬1160劑公費流感疫苗，將自2月20日起於台北市立聯合醫院各院區及12區院外門診部提供接種至疫苗用完為止；另外，台灣東洋捐贈1000劑含佐劑，專供65歲以上長者施打的流感疫苗，將同步於12區院外門診部開打。

因應民眾需求，衛生福利部疾病管制署增購10萬劑公費流感疫苗，提供11類高風險族群接種，符合資格民眾可至北市聯醫各院區網頁預約掛號，或至聯合醫院附設12區院外門診部現場掛號接種。

公費增購流感疫苗11大類接種對象包含：65歲以上者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒之父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／高職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。

台北市獲贈東洋含佐劑流感疫苗，僅適用於65歲以上長者，將集中於12區院外門診部提供長者接種。衛生局說明，疫苗佐劑主要功能為協助誘發、延長或增強免疫反應，相較於非佐劑疫苗，可產生較高的抗體效價及延長保護期。

民眾前往接種疫苗時，務必攜帶身分證明文件及健保卡；另2006年9月1日以後出生的學生，持健保卡即可前往接種，其餘公費接種學生族群應同時攜帶學生證。流感疫苗接種資訊可至台北市衛生局官網查詢，或電話向12區健康服務中心諮詢。

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