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健康網》飛蚊症會失明？ 醫：出現「這些」徵兆快就醫

2025/02/17 16:00

醫師表示，大多數情況下，飛蚊症本身「不會」直接導致失明，但若症狀變嚴重恐是視網膜破孔或剝離，可能導致失明，應立即就醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，大多數情況下，飛蚊症本身「不會」直接導致失明，但若症狀變嚴重恐是視網膜破孔或剝離，可能導致失明，應立即就醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多中老年人視野會出現飛蚊症，這樣會導致失明嗎？羅眼科診所總院長羅英源在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文表示，大多數情況下，飛蚊症本身「不會」直接導致失明，但飛蚊症突然變得嚴重，伴隨光閃，或視野出現模糊時，可能是視網膜破孔、剝離警訊，若不及時處理，確實可能導致失明，應立即就醫。

症狀與原因

羅英源指出，飛蚊症是一種眼睛視覺現象，當你看著白牆或藍天時，可能會發現有黑點、線條，或蜘蛛網狀的影像，在視線內飄動。這些影像通常會隨眼球運動而移動，但無法用眼睛「盯住」。

他說，飛蚊症的主要原因是玻璃體退化，玻璃體是在眼球內部的透明膠狀結構，隨著年齡增長或某些眼疾，玻璃體可能會液化，或是出現纖維化，導致視覺中出現「飛蚊」的現象。

醫師指出，當玻璃體脫離視網膜時，會產生更多的飛蚊或光閃現象，通常是正常退化，但如果保養不當，可能會造成視網膜撕裂或剝離；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，當玻璃體脫離視網膜時，會產生更多的飛蚊或光閃現象，通常是正常退化，但如果保養不當，可能會造成視網膜撕裂或剝離；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

影響視力3問題

●玻璃體剝離

羅英源表示，當玻璃體脫離視網膜時，會產生更多的飛蚊或光閃現象。這通常是年齡相關的正常退化過程，但如果保養不當，可能會造成視網膜撕裂或剝離。

●視網膜撕裂或剝離

他提到，當飛蚊症突然變得嚴重，伴隨光閃（如看到閃電般的亮光），或視野出現模糊時，這可能是視網膜破孔、剝離的警訊。視網膜破孔、剝離如果不及時處理，確實可能導致失明，因此需要儘快就醫。

●其他潛在眼疾

羅英源說，嚴重的飛蚊症也可能與，糖尿病性視網膜病變、葡萄膜炎，或眼部創傷等疾病相關，這些疾病需要專業治療，以避免影響視力。

出現4情況急就醫

羅英源提醒，如果飛蚊突然大幅增加，或出現新的飛蚊；伴隨閃光感（尤其在黑暗中看見）；視野有缺損或遮蔽感（如窗簾般垂下）；視力模糊或明顯下降，請務必立即就醫。

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