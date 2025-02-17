增購10萬劑公費流感疫苗 各縣市分配數量曝光

行政院緊急同意衛福部增購的10萬劑公費流感疫苗預計20日開打；示意圖。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕行政院緊急同意衛福部增購的10萬劑公費流感疫苗，預計將於本週四（20日）開打，衛福部疾管署今（17日）公布各縣市分配數量，以新北市1萬5450劑最多，再來是台中市1萬2380劑、高雄市1萬2270劑。

根據疾管署公布的各縣市分配疫苗數量，共有4縣市超過1萬劑，包含新北市1萬5450劑、台中市1萬2380劑、高雄市1萬2270劑、台北市1萬1160劑，其次為桃園市9630劑、台南市8480劑、彰化縣5500劑，其餘扣除外島與台東各不到1千劑外，多在1千至3千多劑不等。

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疾管署副署長曾淑慧表示，增購10萬劑流感疫苗分配原則為疾管署依各縣市政府衛生局，原提報113年度接種計畫量比例，並與各衛生局討論確認而定。

增購疫苗適用的11類對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

疾管署已請衛生局配合於2月18日將接種地點公布於各衛生局網站，以利民眾查詢。屆時民眾可先透過衛生局網站、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

疾管署公布各縣市增購疫苗分配數。（疾管署提供）

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