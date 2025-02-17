自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

增購10萬劑公費流感疫苗 各縣市分配數量曝光

2025/02/17 11:32

行政院緊急同意衛福部增購的10萬劑公費流感疫苗預計20日開打；示意圖。（資料照）

行政院緊急同意衛福部增購的10萬劑公費流感疫苗預計20日開打；示意圖。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕行政院緊急同意衛福部增購的10萬劑公費流感疫苗，預計將於本週四（20日）開打，衛福部疾管署今（17日）公布各縣市分配數量，以新北市1萬5450劑最多，再來是台中市1萬2380劑、高雄市1萬2270劑。

根據疾管署公布的各縣市分配疫苗數量，共有4縣市超過1萬劑，包含新北市1萬5450劑、台中市1萬2380劑、高雄市1萬2270劑、台北市1萬1160劑，其次為桃園市9630劑、台南市8480劑、彰化縣5500劑，其餘扣除外島與台東各不到1千劑外，多在1千至3千多劑不等。

疾管署副署長曾淑慧表示，增購10萬劑流感疫苗分配原則為疾管署依各縣市政府衛生局，原提報113年度接種計畫量比例，並與各衛生局討論確認而定。

增購疫苗適用的11類對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

疾管署已請衛生局配合於2月18日將接種地點公布於各衛生局網站，以利民眾查詢。屆時民眾可先透過衛生局網站、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

疾管署公布各縣市增購疫苗分配數。（疾管署提供）

疾管署公布各縣市增購疫苗分配數。（疾管署提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中