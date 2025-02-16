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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

日春遭爆用爛木瓜》4類食物發霉快丟 這類水果黴菌整顆攏有！

2025/02/16 21:55

「日春木瓜牛奶」遭爆料使用「發霉發爛」的木瓜，去除腐壞部分榨汁販售。（圖擷取自爆料公社）

「日春木瓜牛奶」遭爆料使用「發霉發爛」的木瓜，去除腐壞部分榨汁販售。（圖擷取自爆料公社）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名連鎖果汁店「日春木瓜牛奶」，遭爆料使用「發霉發爛」的木瓜，去除腐壞部分榨汁販售，引發網友熱議。營養師曾相為在臉書專頁「型男營養師曾相為」指出，即使完好部分肉眼未見霉斑，但毒素恐早已全面擴散，切不可剔除繼續食用；尤其花生堅果類、麵包糕餅、發酵豆醬類、多汁易滲透的蔬果類，發霉建議直接丟棄，千萬別心疼！

發霉食品隱藏的健康風險

許多人為求節儉，發現麵包角落長出白白的絨毛，或是水果表面出現斑點，選擇把發霉部分切掉繼續吃。對此，曾相為指出，食品發霉並不是細菌污染，而是黴菌產生肉眼可見的霉斑，但更可怕的是，它們可能釋放肉眼看不見的黴菌毒素，實際上菌絲恐已深入食物內部。

曾相為強調，不同的食物上可能生長不同種類的黴菌，其中有些會產生黴菌毒素（如黃麴毒素、赭麴毒素），這些毒素可能會：損害肝臟，長期攝取甚至可能增加肝癌風險；影響腎臟功能，導致慢性腎臟病。以下4類食物發霉時，建議直接丟棄，千萬別心疼：

●花生、玉米類、堅果：可能產生致癌的黃麴毒素。

●麵包、蛋糕、餅乾：黴菌會深入組織，毒素難以去除。

●醬油、豆瓣醬：發霉表示可能有毒素污染。

●水果、蔬菜（特別是多汁類，如番茄、葡萄）：黴菌容易滲透整個果實。

曾相為指出，黴菌會深入麵包、糕餅類組織，毒素難以去除；圖為示意圖。（圖取自freepik）

曾相為指出，黴菌會深入麵包、糕餅類組織，毒素難以去除；圖為示意圖。（圖取自freepik）

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