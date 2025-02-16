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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

日春遭爆用爛木瓜》發霉水果快扔 專家點4族群別碰

2025/02/16 21:05

招名威提醒，發霉食物不要吃，特別是老人、幼童和孕婦等弱勢族群，以及免疫力低下的人群；圖為情境照。（圖取自photoAC）

招名威提醒，發霉食物不要吃，特別是老人、幼童和孕婦等弱勢族群，以及免疫力低下的人群；圖為情境照。（圖取自photoAC）

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知名連鎖木瓜牛奶店被爆用發霉爛木瓜！員工曝主管教「爛了切掉就好」

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕連鎖果汁店「日春木瓜牛奶」爆出食安疑慮，資深員工爆料，某幾間分店每到夏天都會有木瓜發霉腐爛，執行長卻要各店削掉發霉爛掉部位繼續用，賣給客人喝。毒理專家招名威提醒，發霉食物不要捨不得，特別是老人、幼童和孕婦等弱勢族群，以及免疫力低下的人群，「不要吃腐爛或發霉的食物」是健康飲食的基本原則。

無論是何種顏色黴菌 立馬扔掉

招名威在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」發文指出，水果含有的有機酸比例較高，在適當的狀況下，保鮮時間比蔬菜要長，因為有機酸能減少細菌的繁殖，但是切記，若是發霉了，無論是何種顏色的黴菌，都建議立馬扔掉，決不食用，即使是富含豐富維生素的蘋果、橘子、小黃瓜、胡蘿葡、十字花科蔬菜等，都不要再食用。不僅會造成腸胃道負擔，導致腹瀉，長期食用也可能會有腸胃道的疾病。

招名威指出，無論是何種顏色的黴菌，都建議立馬扔掉，決不食用；圖為情境照。（圖取自photoAC）

招名威指出，無論是何種顏色的黴菌，都建議立馬扔掉，決不食用；圖為情境照。（圖取自photoAC）

堅果、玉米、麵包發霉 超「毒」

招名威表示，如果是堅果類、玉米類的食材若發霉，更需格外的注意，因為可能會含有黃麴黴菌。黃麴黴菌能產生一級致癌物：黃麴毒素，只要吃下肚，就一定會累積在肝臟裏，不易排出，只要累積一定的劑量，引發肝癌的機率就超級高。

招名威表示，將發霉部分去除，但肉眼看不到的地方仍可能存在著毒素；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

招名威表示，將發霉部分去除，但肉眼看不到的地方仍可能存在著毒素；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

此外，還有一種食物是發霉決不能再吃的，那就是「麵包！」招名威說，如果發現麵包上有黑色、橘黃色或黃色的發霉斑塊，這種黴菌的菌絲較長，比較容易遍布整個麵包，即使切掉一部分，肉眼也無法確定這些菌絲是否已經長到麵包其他地方了，所以不能吃，必須扔掉。

招名威也提醒，黴菌種類繁多，而且會滋生毒素，對人體有益的極少。而面對發霉的食物，我們的確可選擇將發霉部分去除，但肉眼看不到的地方仍可能存在著毒素。

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