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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》揪出先天性代謝異常 出生48小時新生兒篩檢黃金期

2025/02/16 19:55

國健署說，先天性代謝異常疾病在嬰兒階段症狀不明顯，家長難以從外表察覺；圖為情境照。（圖取自photoAC）

國健署說，先天性代謝異常疾病在嬰兒階段症狀不明顯，家長難以從外表察覺；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕迎接新生兒，篩檢做了沒？國民健康署在臉書發文提醒，在寶寶出生後48小時內，應儘早接受新生兒先天性代謝異常疾病篩檢（以下簡稱新生兒篩檢），因為這些代謝異常疾病在嬰兒階段症狀不明顯，不易從外表察覺，若延遲發現，可能導致永久的神經或身體損害，錯過治療黃金期。

新生兒篩檢是一項簡單、安全且有效的檢測，透過採集寶寶的足跟血進行分析，可提前發現多種先天性代謝異常疾病，進而及早治療並控制病情。國健署強調，這項篩檢對於寶寶的健康至關重要，能大幅降低嚴重併發症的風險，確保寶寶能夠健康成長。

篩檢結果不影響保險

國健署指出，有些家長擔心新生兒篩檢結果可能影響寶寶未來投保的權益，因此選擇延後篩檢，但這種做法可能導致嚴重後果。其實，金管會早在101年公告：「新生兒篩檢項目之疾病，只要投保年齡為0歲新生兒，應排除等待期的規範。」也就是說，篩檢結果不會影響保險承保資格，家長無須過度擔憂。

國健署呼籲，家長不應因保險問題而推遲篩檢，錯過黃金治療時機。此外，也提醒保險業者應提供正確資訊，避免誤導家長，確保每位新生兒都能及時接受檢查，讓隱性疾病無所遁形，進而保障寶寶的健康未來。

國健署呼籲，家長不應因保險問題而推遲篩檢，錯過黃金治療時機；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署呼籲，家長不應因保險問題而推遲篩檢，錯過黃金治療時機；圖為情境照。（圖取自freepik）

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