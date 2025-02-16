健康網》利用懶惰也能減肥！ 關鍵在「隨手不可得」

研究發現，人傾向選擇距離自己最近，隨手可得的食物；醫師建議在身邊多放些健康的食物，給超級加工食品的取得添點麻煩；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕拚命減脂鏟肉，飲控全憑意志力？好日子診所醫師黃俐文指出，只靠意志力拒絕所有誘惑，容易在減重道路上備感壓力。有研究發現，人傾向選擇距離自己最近，隨手可得的食物；因此不妨反過來，利用人類懶惰天性，在身邊多放些健康的食物，給超級加工食品的取得添點麻煩，有助健康食物的攝取。

爆米花比蘋果更誘人？ 研究：隨手可得更香

黃俐文於臉書「好日子診所」發文指出，有一項研究讓受試者坐在房間等待，分成3組，暗中觀察他們吃東西的情形：

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第1組：蘋果切片放在手邊，爆米花放在兩公尺外。

第2組：爆米花放在手邊，蘋果切片放在兩公尺外。

第3組：爆米花和蘋果切片都放在手邊。

結果發現，手邊放爆米花的組別，偏好吃爆米花；手邊放蘋果切片的組別，就偏好吃蘋果；兩者都放在身邊，吃的份量就很接近。即使大多數人都覺得爆米花比較好吃又涮嘴，但還是傾向選擇距離自己最近，隨手可得的食物。

有研究給予受試者蘋果和爆米花，結果發現即使大多數人都覺得爆米花比較好吃又涮嘴，但還是傾向選擇距離自己最近，隨手可得的食物；情境照。（圖取自freepik）

遠離不健康食物 愛點外送刪掉APP

黃俐文說，沒錯，人的天性就是這麼懶，只需要隨手拿不到，就可以減少吃東西的頻率和分量。因此平常可以在家裡常備健康的食物、一些沒那麼健康的食物、少量有點不健康的食物，至於超級不健康的食物就盡量讓它「待在門外」。如此一來，臨時想吃東西的時候，更有機會吃到健康的食物，最多也就是吃到有點不健康的食物罷了。

當然，如果還是不嫌麻煩的走出門買「超級不健康的食物」，也別太苛責自己，至少走出門買已經比坐在家裡隨手拿來吃多消耗熱量了。

「如果是在沙發上點外送呢？」黃俐文表示，那可以再多一道防線，隨手把外送平台APP刪掉。請相信自己的懶惰，光是重新下載登錄的麻煩，可能就足夠讓人回心轉意，順手拿起比較健康的食物。

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