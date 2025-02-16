自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

新光三越氣爆》防瓦斯外洩懶人包 3招檢測自救

2025/02/16 17:21

消防人員指出，如果聞到臭氣時，千萬別輕忽，可以透過嘶嘶聲、肥皂水、計量表，來檢測是否有瓦斯漏氣；情境照。（資料照）

消防人員指出，如果聞到臭氣時，千萬別輕忽，可以透過嘶嘶聲、肥皂水、計量表，來檢測是否有瓦斯漏氣；情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台中新光三越13日發生氣爆，造成4死逾30傷慘劇，初步定調是瓦斯惹禍，瓦斯外洩、氣爆成為發燒議題，也讓民眾憂心家中是否有瓦斯漏氣，消防人員教3招居家自我檢測。

瓦斯漏氣檢測方法

新北市消防局在臉書粉專「新北消防發爾麵」發文指出，為了讓使用者可以快速的察覺漏氣，瓦斯才「添加」了所謂的臭氣，所以如果聞到臭氣時，千萬別輕忽。可以依下列方法自我檢測。

1.嘶嘶聲：聞到瓦斯味時，馬上檢視瓦斯開關、橡皮管、輸氣管及接頭有無嘶嘶聲、漏氣或破洞。

2.肥皂水：將肥皂水塗抹在疑似漏氣處，檢視管線是否有泡泡露出現象。

3.計量表：關閉爐具開關，檢視計量表最後數字是否持續轉動，必要時請專業人士前來維修。

爐具關閉，但瓦斯計量表數字仍持續轉動，即可能是瓦斯漏氣；情境照。（資料照）

爐具關閉，但瓦斯計量表數字仍持續轉動，即可能是瓦斯漏氣；情境照。（資料照）

避免瓦斯外洩注意事項

●使用前：目視、觸摸檢查橡膠管，若有老舊、破損或龜裂，儘速通知專業人員更換。

●使用中：避免兒童靠近爐具開關、避免烹煮食物盛裝過滿，以免湯汁溢出爐具火焰熄滅。

●使用後：儘速關閉瓦斯鋼瓶開關。

瓦斯外洩處置步驟

新北市消防局表示，民眾若是遇瓦斯外洩時，處理步驟如下：

1、「禁」：禁止開、關任何電器，避免產生火花。

2、「關」：關閉瓦斯開關。

3、「推」：輕輕推開窗戶通風，讓瓦斯飄散出去。

4、「離」：離開現場到戶外，撥打119或是瓦斯公司尋求協助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中