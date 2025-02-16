新光三越氣爆》防瓦斯外洩懶人包 3招檢測自救

消防人員指出，如果聞到臭氣時，千萬別輕忽，可以透過嘶嘶聲、肥皂水、計量表，來檢測是否有瓦斯漏氣；情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台中新光三越13日發生氣爆，造成4死逾30傷慘劇，初步定調是瓦斯惹禍，瓦斯外洩、氣爆成為發燒議題，也讓民眾憂心家中是否有瓦斯漏氣，消防人員教3招居家自我檢測。

瓦斯漏氣檢測方法

新北市消防局在臉書粉專「新北消防發爾麵」發文指出，為了讓使用者可以快速的察覺漏氣，瓦斯才「添加」了所謂的臭氣，所以如果聞到臭氣時，千萬別輕忽。可以依下列方法自我檢測。

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1.嘶嘶聲：聞到瓦斯味時，馬上檢視瓦斯開關、橡皮管、輸氣管及接頭有無嘶嘶聲、漏氣或破洞。

2.肥皂水：將肥皂水塗抹在疑似漏氣處，檢視管線是否有泡泡露出現象。

3.計量表：關閉爐具開關，檢視計量表最後數字是否持續轉動，必要時請專業人士前來維修。

爐具關閉，但瓦斯計量表數字仍持續轉動，即可能是瓦斯漏氣；情境照。（資料照）

避免瓦斯外洩注意事項

●使用前：目視、觸摸檢查橡膠管，若有老舊、破損或龜裂，儘速通知專業人員更換。

●使用中：避免兒童靠近爐具開關、避免烹煮食物盛裝過滿，以免湯汁溢出爐具火焰熄滅。

●使用後：儘速關閉瓦斯鋼瓶開關。

瓦斯外洩處置步驟

新北市消防局表示，民眾若是遇瓦斯外洩時，處理步驟如下：

1、「禁」：禁止開、關任何電器，避免產生火花。

2、「關」：關閉瓦斯開關。

3、「推」：輕輕推開窗戶通風，讓瓦斯飄散出去。

4、「離」：離開現場到戶外，撥打119或是瓦斯公司尋求協助。

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