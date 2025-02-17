健康網》吃奇亞籽穩糖控血脂！ 學者教3招避免副作用

奇亞籽有助控制血糖波動、幫助減重、降血脂，是近年火紅減肥聖品之一。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕奇亞籽是近年火紅的減肥聖品。營養學者洪泰雄指出，奇亞籽有助控制血糖波動、幫助減重、降血脂；但要注意正確的食用方式，避免消化不良或副作用，包括：泡水充分膨脹，避免乾吃；每日適量（10到20克），逐步增加攝取量；另，腸胃敏感、吞嚥困難、低血壓者謹慎食用。

洪泰雄於臉書發文指出，現代人常見代謝疾病如肥胖、糖尿病、高血脂，奇亞籽因其豐富的膳食纖維、優質脂肪、抗氧化成分，被視為調節代謝的重要食物之一，主要從3大層面改善代謝問題。

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首先，奇亞籽能「控制血糖波動，幫助糖尿病管理」。其富含可溶性纖維，延緩碳水化合物的消化與吸收，避免餐後血糖急劇上升；α-亞麻酸（ALA，Omega-3）可減少發炎，提高胰島素敏感性。

再來是「能幫助減重，增加飽足感」。高纖維含量（每100克含約34克纖維）可延緩胃排空，減少進食量。吸水膨脹特性讓奇亞籽在胃中形成膠狀物，增加飽足感；最後是「降血脂，改善心血管健康」。Omega-3脂肪酸有助於降低三酸甘油酯（TG），改善高血脂問題，抗氧化物（如多酚）則可減少動脈硬化風險。

吃奇亞籽3招 搭配纖維食物更好消化

洪泰雄提到，奇亞籽富含膳食纖維與黏液質，但若食用方式不當，可能影響消化，對此他分享正確吃法，提供民眾參考：

●泡水充分膨脹：建議比例為1湯匙奇亞籽（約10克）：100到200ml的水，靜置至少15至30分鐘，讓其完全膨脹形成膠狀；避免乾吃，否則奇亞籽會在腸道吸水膨脹，可能引起腸胃不適。

學者表示，奇亞籽搭配優格、燕麥粥、果昔等，可增加口感與營養價值；或與其他纖維食物一起吃，如亞麻籽、糙米、蔬果，可提升整體消化效果；示意圖。（圖取自freepik）

●加入流質或半流質食物：優格、豆漿、燕麥粥、果昔：可增加口感與營養價值。與其他纖維食物一起吃，如亞麻籽、糙米、蔬果，可提升整體消化效果。

●逐步增加食用量：初次食用者建議從5克（約1小茶匙）開始，適應後可逐漸增加到每天10到20克。

吃奇亞籽 3類人特別要注意

洪泰雄提醒，雖然奇亞籽營養豐富，但某些人應該謹慎食用，避免副作用。例如「腸胃敏感或腸躁症患者」，奇亞籽的高纖維可能刺激腸道蠕動，引起腹脹、腹瀉或便秘，建議少量分次食用，並搭配充足的水分；「吞嚥困難者（老年人、小孩）」，乾吃奇亞籽可能黏附喉嚨，造成吞嚥困難或嗆咳風險，建議充分泡水，形成膠狀後再食用。

另，「低血壓或正在服用抗凝血藥物者」食用奇亞籽前最好先諮詢醫師，避免過量食用，因奇亞籽富含Omega-3，可能有輕微抗凝血效果，與抗凝血劑（如阿斯匹靈、華法林）併用時，可能增加出血風險。

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