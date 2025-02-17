健康網》不只打疫苗！ 醫：遠離「日常1行為」也能防流感

醫師表示，有吸菸習慣者，容易增加流感及重症風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕流感疫情延燒，除了施打疫苗外，日常預防、生活習慣也很重要！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒彙整多項國外研究指出，吸菸會破壞呼吸道黏膜系統，增加流感風險，就算是減少抽菸量、改抽電子煙等也無法避免，唯有完全戒除菸品，才能防止流感及重症風險。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述多項研究說明，菸草煙霧會使呼吸道上皮細胞的尼古丁乙醯膽鹼受體α5表達量增加3.2倍，使得流感病毒透過此受體，入侵細胞的效率提升67%，使抽菸者鼻腔黏膜的病毒載量峰值比非抽菸者高4.8倍。

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不只如此，研究更發現，菸草中的丙烯醛（Acrolein）會破壞呼吸道黏液纖毛系統，使纖毛擺動頻率下降42%，黏液層厚度減少58%，形成病毒直達上皮細胞的「高速公路」。

抽菸癱瘓抗病毒防線 成免疫破口

為何抽菸對身體免疫影響甚鉅，甚至害重症風險增加？對此，黃軒整理多項研究歸納出4大原因。同時，他也強調，免疫修復是可逆的，但不論是紙菸、加熱菸或電子煙皆會影響健康，唯有戒菸才能讓黏膜屏障再生、免疫記憶重建。

●先天性免疫失能：研究人員發現，抽菸者肺泡巨噬細胞的TLR7受體表達量降低39%，延遲流感病毒識別能力；不只如此，干擾素-α（IFN-α）分泌量減少52%，也降低身體抗病毒能力。

●免疫混亂：研究指出，抽菸者流感疫苗抗體的效價會下降41%，且記憶T細胞對H1N1病毒的反應速度延遲3.7天。

●發炎反應失控：研究分析1,342例流感住院患者，發現抽菸者血液中IL-6濃度，比非抽菸者高2.3倍，這意味著體內持續發炎，恐造成重症化危機。

●肺外併發症：研究分析顯示，抽菸流感患者心肌炎風險增加3.1倍、急性腎損傷發生率提升2.7倍、神經系統併發症（如腦炎）比率上升達4.9%，相比於非抽菸者的1.2%，上升比率甚高。

黃軒呼籲，避免流感重症除了疫苗和藥物之外，戒菸是一定可以做到的行動！尤其抽菸者每年流感相關住院風險是非抽菸者的3.4倍，且即使每日抽菸量少於5支，重症風險仍增加1.9倍，因此少抽菸，流感重症風險仍不會減少，要「零菸枝」才能有效。「戒菸不僅是預防肺癌的長期投資，更是對抗呼吸道感染，避免流感重症的即時防護策略。」

醫師指出，避免流感及重症除了疫苗和藥物之外，戒菸也是必要預防措施之一；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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