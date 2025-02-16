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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》蛇來「孕」轉！ 醫授男性備孕飲食4攻略

2025/02/16 19:32

醫師表示，攝取富含精胺酸的紅肉、含鋅的海鮮、人參，以及含類黃酮的黑巧克力等食物，皆有助於打造好孕體質；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，攝取富含精胺酸的紅肉、含鋅的海鮮、人參，以及含類黃酮的黑巧克力等食物，皆有助於打造好孕體質；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕不僅僅是女性1人的事，男性也可以從飲食方面著手，一起備孕。泌尿科醫師施冠偉在臉書專頁「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」發文分享男性備孕時可以吃的4類食物，如富含精胺酸的紅肉、含鋅的海鮮、人參，以及含類黃酮的黑巧克力等，皆有助於打造好孕體質。

施冠偉表示，飲食均衡、搭配規律的作息和運動習慣，是備孕首要重點，此外，保持好心情也相當關鍵。他列出了以下4類有助於備孕的飲食，幫助男性升格當爸：

備孕飲食4指南 鋅能提高性慾

●富含精胺酸（Arginine）的食物：精胺酸能增強體力、促進新陳代謝和調節免疫機制。性功能方面，具有舒張血管功效，能讓海綿體充血，適量補充能改善勃起障礙，關鍵時刻幫助硬度表現提升，增加精子活力。推薦食物：鮭魚、紅肉、黑豆等。

施冠偉指出，在勃起功能障礙的臨床試驗中，患者補充精胺酸後，對自己的性生活表現更滿意。他建議，至少補充1500mg以上才有效，5000mg較剛好，且空腹服用吸收率更佳。

●含鋅（Zinc）食物：鋅是重要的微量元素，能幫助人體提升免疫力，也是精子生成所需的必要元素，對男人性功能很重要，可提升精子濃度、提高性慾、延長房事時間、增加精子活力與數量、提升精蟲品質。推薦食物：南瓜籽，牡蠣、蝦子、生蠔等海鮮。

施冠偉建議，挑選含鋅保健品時，選擇劑量介於10-15mg、「鋅酵母」形式的產品較佳，安全性高又溫和，非常適合新手小白補充。

醫師指出，含鋅食物如牡蠣、蝦子、生蠔等海鮮，有助於提升精子濃度、提高性慾；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，含鋅食物如牡蠣、蝦子、生蠔等海鮮，有助於提升精子濃度、提高性慾；示意圖。（圖取自freepik）

●人參（Ginseng）：在古代，人參就被發現可治療性功能障礙和增加性表現，能活絡血氣、滋補養身增強體力，讓性功能值滿點，改善精子品質和數量。人參中的「人參皂苷」能讓更多血液進到海綿體，讓男性堅硬挺拔，還有使人愉悅的催情功效，同時又能補身體，一舉數得。

施冠偉表示，人參除了在性功能方面有卓越的表現外，還能提高體力續航、增強抵抗力和維護心血管健康。但他也提醒，雖然好處多，但容易和西藥產生交互作用，因此有多重疾病、動手術的人需特別留意。

●含類黃酮（Flavonoids）食物：如黑巧克力、茶、柑橘及莓果類。其中，「催情聖品」黑巧克力能刺激大腦，使其產生類似多巴胺、腎上腺素的興奮效果，讓人有幸福愉快感。

施冠偉說，有超過5萬名男性參與的大型研究發現，平均每週至少食用3份富含類黃酮食物的人，罹患勃起功能障礙的可能性降低10%，若與運動相結合，風險更下降了21%。

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