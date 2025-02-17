健康網》亞健康警訊自我檢測！ 中醫籲別忽視5大症狀

中醫指出，日常精力不足，做事效率降低，簡單工作都覺得吃力，可能是身體機能下降徵兆；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大、作息不規律，身體逐漸陷入「亞健康」狀態卻未自覺。翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」分享，許多人雖未罹患明顯疾病，卻常感到疲勞、免疫力低下，甚至出現內分泌失調等問題。他提醒，若出現以下5大症狀：身心不適、免疫功能下降、精力明顯下降、內分泌失調、代謝症候群與慢性疼痛，可能是身體發出的警訊，應及時調整。

1. 身心不適：經常感到疲憊、頭痛、失眠，甚至壓力大到影響情緒？這些都是身體發出的求救信號。

請繼續往下閱讀...

2. 免疫功能下降：如果近期頻繁感冒、感染，且恢復速度變慢，可能是免疫力下降的表現。

3. 精力明顯下降：日常精力不足，做事效率降低，簡單工作都覺得吃力？可能是身體機能下降徵兆。

4. 內分泌失調：月經失調、體重異常波動、皮膚狀況變差，這些都可能與內分泌功能異常有關。

5. 代謝症候群：不知不覺進入亞健康狀態，肥胖是主要元兇之一，代謝需要被喚醒！

6. 慢性疼痛：頸部、背部長期疼痛，沒有明顯病因，可能與肌肉緊張和壓力相關。

曾柏翰提醒，亞健康狀態雖不會立即導致重病，但長期忽視可能會演變成更嚴重的健康問題。若自覺有相關症狀，應及早調整生活習慣，必要時尋求專業醫療建議，以免小問題變成大隱患。

中醫說，頸部、背部長期疼痛，沒有明顯病因，可能與肌肉緊張和壓力相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法