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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》女子腹痛1個月 卵巢查出「畸胎瘤」有頭髮、牙齒！

2025/02/16 16:19

仇思源指出，24歲女子因下腹疼痛長達1個月至婦產科就診，經超音波檢查後，發現卵巢內有畸胎瘤；圖為情境照。（圖取自freepik）

仇思源指出，24歲女子因下腹疼痛長達1個月至婦產科就診，經超音波檢查後，發現卵巢內有畸胎瘤；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名24歲女子因下腹疼痛長達1個月至婦產科就診，經超音波檢查後，發現卵巢內有一顆6至7公分大的腫瘤。婦產科醫師仇思源在臉書粉專「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」分享，腫瘤內含有頭髮、脂肪、牙齒等典型成分，確診為90%為良性腫瘤的畸胎瘤。

畸胎瘤潛在危險需手術治療

仇思源表示，若患者無症狀，畸胎瘤可先持續觀察追蹤。然而，該患者已出現腹痛症狀，且腫瘤大小可能引發卵巢扭轉。一旦卵巢扭轉，血流受阻可能導致卵巢壞死，對健康影響重大。因此，建議患者接受腹腔鏡手術移除腫瘤。

精準手術保留卵巢功能

為了盡量保留患者正常的卵巢組織，仇思源在手術前花費大量時間規劃手術細節。他在手術中使用專門的客製化袋子，包覆腫瘤以防其內部物質掉入腹腔引起發炎，並透過袋子逐步吸出腫瘤，最後從小切口移除腫瘤，整個過程歷時約1小時，順利完成。術後，腫瘤樣本被送檢化驗以確認無惡變，患者恢復狀況良好。

仇思源表示，若出現持續性腹痛或其他異常症狀，應及早就醫檢查，確保健康安全。透過專業診斷與適時治療，許多潛在問題都能得到妥善解決。

仇思源表示，腫瘤內含有頭髮、脂肪、牙齒等典型成分，確診為90%為良性腫瘤的畸胎瘤。（圖取自仇思源臉書）

仇思源表示，腫瘤內含有頭髮、脂肪、牙齒等典型成分，確診為90%為良性腫瘤的畸胎瘤。（圖取自仇思源臉書）

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