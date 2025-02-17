健康網》使用抗菌產品增防疫？ 醫：「這方式」更有效

醫師建議，使用流水加肥皂搓洗20秒，即可達到防疫效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日正值流感、腸病毒期，許多人視「抗菌」2字為防疫關鍵之一，瘋買抗菌洗手液、濕紙巾等，外出餐前也不忘拿酒精狂噴雙手；對此，台北榮總遺傳優生科主任張家銘提醒，常見於抗菌產品中的三氯沙（Triclosan, TCS）、三氯卡班（Triclocarban, TCC）恐刺激腸道發炎，長期下來恐提高大腸癌風險。別把「抗菌」當成萬靈丹，只要能做到用流水加肥皂搓洗20秒，便是預防病毒最簡單、有效的方式。

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文表示，三氯沙是個老成分，過去就會被加到洗手液、肥皂、牙膏，甚至衣物洗滌劑、防臭襪等產品中助殺菌，另外，三氯沙「好兄弟」三氯卡班也是不少抗菌產品的固定班底。

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小鼠研究：三氯沙恐刺激腸道發炎 嚴重恐致癌

不過，1篇發表於2022年重量級期刊《Nature Communications》小鼠研究顯示，三氯沙進入腸道後，不但沒有認真殺菌，反而會和腸道內的細菌「合作」，把它變成毒性更強的物質，刺激腸道發炎，長期反覆發炎，不只使腸道不適，還可能進一步提高大腸癌的風險。張家銘強調，三氯沙的問題並不是它有多毒，而是進腸道後，會跟腸道細菌聯手「作怪」，把毒性放大。

小鼠研究指出，三氯沙進入腸道後，會與腸內細菌「合作」，變成毒性更強的物質，刺激腸道發炎，長期下來恐提高大腸癌風險；示意圖。（圖取自shutterstock）

張家銘提醒，病毒流行期，洗手、消毒是保護自己最基本的動作，但我們不能把「抗菌」當成萬靈丹，以為成分越強越安全。購買清潔用品時，記得翻到產品背面，仔細看看成分表：有Triclosan（三氯沙）或Triclocarban（三氯卡班）者，建議別購買。

張家銘表示，流感、諾羅、腸病毒等病毒不是靠「抗菌」來防的，最有效的辦法就是流水+肥皂搓洗20秒，一般肥皂就很好用，不用非得抗菌肥皂，重點是「洗的時間」跟「洗的方式」，不是成分多強。

美禁止部分商品使用 我國則有用量限制

美國食品藥物管理局（FDA）已於2016年公布，市面上多數宣稱可抗菌的非醫療級清潔用品，有效性與長期使用安全性未獲科學證實，凡使用三氯沙、三氯卡班等19項化學物質為抗菌成分者，1年後須全數停賣。同時，美FDA聲明也強調，「我們沒發現它們比一般肥皂或水更有效的科學證據。」且事實上，部分資料顯示，長期使用抗菌成分，效果可能弊多於利。

至於我國食藥署目前仍核准使用三氯沙和三氯卡班，但都有用量限制，前者0.3％、後者0.5％，且須用在要立即清洗掉的清潔用品中。國際間也認同化妝品在規定限量範圍內，就可以使用三氯沙成分，不至於對人體產生危害，包括歐盟、加拿大及中國等國家，都准許其作為化妝品原料使用，也都是限量0.3％。

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