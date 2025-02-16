健康網》宿便3徵兆！ 有「它」當心大腸癌 營養師授4招改善

營養師分享，想遠離宿便，平時就要多喝水、多運動，適當補充膳食纖維、益生菌及好油；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕排便是日常生活很重要的習慣，但現代人常因為飲食不正常、生活壓力大而有便秘的困擾。營養師楊斯涵在臉書專頁發文表示，排便時若出現太用力、太臭、腹痛等狀況，有可能是體內有宿便的反映，此外，如果有「排不乾淨」的情形，更要當心大腸癌上身。她分享，想改善宿便必須要多喝水、多運動，適當補充膳食纖維、益生菌及好油。

又臭又硬排不乾淨 要注意

●排便困難：排便太用力、排不乾淨都是便秘的反應，且排不乾淨要特別小心是大腸癌的一種情形。

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●排便狀況差：糞便乾硬，糞便呈現乾硬、圓粒狀，代表水分不足或纖維不足；排便很臭，糞便在體內太久，會吸收身體廢物。

●腹部不適：脹氣，宿便長時間堆積導致發酵；腹痛，宿便使腸道內壓力增加，可能導致疼痛。

補充水及纖維 別忘吃好油

●多喝水及運動：水分有助於軟化大便，適量運動可以提升腸道蠕動。建議每天起床時引用300-500cc溫開水刺激腸道、軟化糞便；此外，也要避免長期久坐，久坐會讓腸道蠕動變慢。

●攝取膳食纖維：有分為食物來源或保健食品，水溶性及非水溶性都需要。非水溶性膳食纖維不吸收水分，可增加糞便體積，促進排便量，排除殘留在體內的宿便；水溶性膳食纖維需要水分才能讓糞便柔軟，因此2種膳食纖維需同時作用，才能幫助排便。

●補充益生菌：便秘時才補充益生菌，對緩解便秘效果不大，但益生菌可幫助改善腸道環境。購買益生菌時，須注意成分，立即有感的可能有番瀉葉、氧化鎂等。

●️吃好油：油脂能增加糞便順滑度、刺激腸胃道蠕動。建議攝取來自不飽和脂肪酸的油脂，如Omega-9單元不飽和脂肪酸或堅果類，不建議攝取油炸食物。

營養師表示，油脂能增加糞便順滑度，建議攝取來自不飽和脂肪酸油脂，如堅果類；示意圖。（圖取自freepik）

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