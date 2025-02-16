物價上漲 雲林調升失能老人公費安置補助

雲林縣府考量物價上漲導致機構照護成本增加，今年提高低收、中低收入戶失能老人公費安置費用。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕考量物價上漲導致機構照護成本增加，雲林縣府今年度提高低收、中低收入戶失能老人公費安置費用，今年養護費增加3000元、安養費調升3250元，另氧氣機、鼻胃管等費用也調升100至1000元不等，縣府表示，預計近170名長輩受惠，盼此調整能保障弱勢失能長者權益。

縣府社會處長林文志表示，目前縣內低收、中低收入失能老人公費安置補助養護費為2萬2000元，其中縣府負擔1萬6800元，中央則有5200元補助，安養費用的話為縣府全額負擔6250元，去年支出近4000萬元。

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林文志指出，由於距離上一次調升相關費用已是2019年，近年來物價上漲、勞工最低薪資逐年調升等因素，也讓安置機構在營運成本上增加，縣府為減輕經濟弱勢家庭支付費用差額及個人耗材費用等壓力，因此決定增加補助額度。

林文志說，今年開始養護費縣府支應額度增加3000元，達1萬9800元，加上中央補助後每月安養費可補助2萬5000元額度；安養費每月6250元增加3750元，達到每月1萬元。

社會處指出，除安養費、安置費外，針對特別照顧的低收入戶、中低收入戶長輩，縣府再針對個人耗材費用增加補助，如鼻胃管管路800元調整至1000元，氧氣機費用3000元調升至4000元補助。以上調升支出約超過685萬元，由縣府負擔，估計共有將近170名低收、中低收失能長輩因此受惠。

林文志表示，這幾年來基本工資、最低生活費均大幅成長，也帶動老人福利機構及護理之家等相關機構平均收費標準因而也調漲，因此盼此次調升補助能夠減輕經濟弱勢戶的負擔，保障弱勢失能老人的權利。

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