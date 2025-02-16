自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》走路走錯也會傷身！ 研究曝「這樣步行」才健康

2025/02/16 13:26

研究認為，快走或慢跑，維持每分鐘步伐頻率在60步以上，才能健康又護膝；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究認為，快走或慢跑，維持每分鐘步伐頻率在60步以上，才能健康又護膝；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念認為「日行萬步」有益健康，但最新研究顛覆了這個想法。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，適量運動雖有助於心肺健康，但不當的步行方式可能會加速膝蓋軟骨磨損，增加骨關節炎困擾，研究認為，「單純累積步數」並非健康關鍵，日常隨意行走，步數越多，越容易傷膝，反而是要快走或慢跑，維持每分鐘步伐頻率在60步以上，才能健康又護膝。

黃軒在臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」引述《Annals of the Rheumatic Diseases》（風濕免疫學頂尖期刊）的1項研究，其分析近9萬名英國生物銀行參與者的數據，發現每日總步數和有症狀膝關節骨關節炎發病率無直接相關性，關鍵在步行強度，也就是說，並非走越多越健康，而是應為「有效的運動步行」，需有明確運動意識、每分鐘60步以上節奏、單次持續10分鐘以上及配合間歇性速度變化，才是健康步行。

黃軒說明，日常的走路分成2種，首先運動走路時，如快走或慢跑等，步數頻率達每分鐘60步以上；一般的走路則是每分鐘少於60步的步行活動，如家中走動、購物或上班途中等不緊不慢的步伐。

研究發現，日常無意識走路（步伐頻率<60步/分鐘），步數越多，症狀性膝關節骨關節炎發生率越高，這是因為低強度、長時間走路，容易使膝蓋關節反覆受損；反之，運動的步伐才能顯著降低膝蓋關節炎風險，當以運動步伐走4000-5999步，患膝蓋關節炎風險下降16%；6000-7999步風險下降19%；8000步以上者，則能使風險下降26%。

研究發現，日常隨意行走，步數越多，越容易傷膝；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

研究發現，日常隨意行走，步數越多，越容易傷膝；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中