健康網》走路走錯也會傷身！ 研究曝「這樣步行」才健康

研究認為，快走或慢跑，維持每分鐘步伐頻率在60步以上，才能健康又護膝；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念認為「日行萬步」有益健康，但最新研究顛覆了這個想法。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，適量運動雖有助於心肺健康，但不當的步行方式可能會加速膝蓋軟骨磨損，增加骨關節炎困擾，研究認為，「單純累積步數」並非健康關鍵，日常隨意行走，步數越多，越容易傷膝，反而是要快走或慢跑，維持每分鐘步伐頻率在60步以上，才能健康又護膝。

黃軒在臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」引述《Annals of the Rheumatic Diseases》（風濕免疫學頂尖期刊）的1項研究，其分析近9萬名英國生物銀行參與者的數據，發現每日總步數和有症狀膝關節骨關節炎發病率無直接相關性，關鍵在步行強度，也就是說，並非走越多越健康，而是應為「有效的運動步行」，需有明確運動意識、每分鐘60步以上節奏、單次持續10分鐘以上及配合間歇性速度變化，才是健康步行。

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黃軒說明，日常的走路分成2種，首先運動走路時，如快走或慢跑等，步數頻率達每分鐘60步以上；一般的走路則是每分鐘少於60步的步行活動，如家中走動、購物或上班途中等不緊不慢的步伐。

研究發現，日常無意識走路（步伐頻率<60步/分鐘），步數越多，症狀性膝關節骨關節炎發生率越高，這是因為低強度、長時間走路，容易使膝蓋關節反覆受損；反之，運動的步伐才能顯著降低膝蓋關節炎風險，當以運動步伐走4000-5999步，患膝蓋關節炎風險下降16%；6000-7999步風險下降19%；8000步以上者，則能使風險下降26%。

研究發現，日常隨意行走，步數越多，越容易傷膝；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

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