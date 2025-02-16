健康網》中耳炎常復發、治不好？ 醫揭5原因

醫師表示，中耳炎會反覆發作跟特殊的耳咽管結構、鼻咽健康問題、免疫力低下、環境、不當治療都有關係；圖為情境照。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否有得過中耳炎，治好後卻又復發的經驗？輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳表示，中耳炎會反覆發作其實跟特殊的耳咽管結構、慢性鼻竇炎或過敏性鼻炎等鼻咽健康問題、免疫力低下、處在菸害環境，以及歷經不當治療都有關係。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文指出，中耳炎是一種非常常見的疾病，尤其是小孩子特別容易出現這類狀況。很多人也好奇，為什麼中耳炎才剛治好，卻又復發？對此，他也列出了以下5點來說明：

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中耳炎治不好5大原因

●耳咽管結構的特殊性：耳咽管負責將中耳的分泌物排到鼻咽部，並保持中耳氣壓與外部氣壓平衡，如果耳咽管阻塞，分泌物堆積會為細菌和病毒提供滋生的環境，容易導致反覆感染。另外，兒童的耳咽管比成人更短、更平，容易導致病原體從鼻咽感染進中耳，因此兒童更容易反覆感染中耳炎。

●鼻腔與咽喉的健康問題：像是慢性鼻竇炎的鼻腔感染，容易波及耳咽管，引發中耳炎反覆發作；以及過敏性鼻炎，如果是過敏導致鼻腔粘膜腫脹，也會影響耳咽管的排水功能；還有腺樣體肥大，兒童的腺樣體過度肥大，也會壓迫耳咽管口，阻礙中耳內分泌物的正常排出。

醫師提醒，過敏性鼻炎會影響耳咽管的排水功能，也容易使中耳炎復發；圖為情境照。（圖取自freepik）

●免疫力低下：這基本上適用於所有疾病，如果患者的免疫功能較弱，無法有效對抗病原體，感染後容易恢復不完全，導致病情反覆。像是孩子在感冒時，因病毒或細菌感染，也容易併發中耳炎。

●不當治療：有些患者若未完成抗生素療程，就可能導致病原體未完全被清除，埋下復發隱患；或是沒有及時治療，未能在早期控制住感染情況，導致反覆發炎擴散。

●環境因素：如果家中有人抽菸，吸二手菸的環境也會刺激鼻咽粘膜，增加中耳炎發作的風險。另外，反覆感冒、流感，在寒冷或潮濕天氣中，呼吸道感染增多，也會提高中耳炎的復發率。

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