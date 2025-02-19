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健康 > 心理精神

健康網》寧選成長課程卻不願諮商？ 心理師列實務困境

2025/02/19 20:55

心理師表示，如果太快進入工作階段被個案嫌「沒同理心」；慢慢建立關係又說「只有聊天沒有幫忙」，即便成為千手觀音，也沒法滿足每個人的需求；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師表示，如果太快進入工作階段被個案嫌「沒同理心」；慢慢建立關係又說「只有聊天沒有幫忙」，即便成為千手觀音，也沒法滿足每個人的需求；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日YouTuber錫蘭發布「你的心靈不需要課程」影片引起各界關注，明明台灣的有心理諮商資源，卻仍有不少人寧願「上課」也不願「諮商」，諮商心理師李家雯分享有網友說「因朋友試過導致難以信賴個別諮商，覺得慢又沒效果」。如果只試過「1、2」位與自己不合的心理師，就說「諮商慢又沒效」，真的可惜。

李家雯在臉書專頁「海蒂的療癒3次方 Heidi's Therapy³」發文指出，無論是心理諮商或治療，都非「一招半式闖天下」。太快進入工作階段被個案嫌「沒同理心」；慢慢建立關係又說「只有聊天沒有幫忙」。提供分析與看法被認為「過度指導忽略自主性」；使用提問引導被說「諮商還不是要靠我自己想」。聚焦短期被駁「長遠看來沒變好」；挖掘深度議題又被說「太慢想要立刻見效」等，實務上心理師即便成為千手觀音，也沒法滿足每個人的需求。

李家雯表示，諮商是一個「合作的動力關係」，雙方的一切狀態都在改變中磨合，心理師當然要有專業去跟隨、探詢、回應個案的狀態，但個案也要有意願去表達、接受適度的調整。傳統上「以上對下」直接命令式或引導式的醫病關係，在多數現代的晤談室內，是不適用的（少數學派除外）。

李家雯強調，你以為諮商只是在「聊天」，其實跟「一般朋友的聊天」還是不一樣，個案要願意表達，願意信賴，願意等待，才有機會出現不同、帶來改變。

心理師盧美妏也提到，「以學習取代治療」是心理、身心靈圈子的常見現象，上課有量化效率，不像諮商沒有明確進程和時間表，但人的心智與情感極其複雜，怎麼可能期待像機器一樣，能夠一個步驟一個步驟的精準調校？在有諮商的情況下，上課可以增加治療效率；若單純期待用上課療癒身心，容易治標不治本。

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