健康網》美味雞排5危害 營養師：降低傷害這樣做

雞排有血管硬化、致癌、腎負擔、中風、發胖5個危害；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雞排配珍奶堪稱絕配，但您知道常吃雞排不只害變胖，還可能影響健康。營養師高敏敏在臉書指出，雞排除了害發胖外，還可能造成血管硬化、致癌、腎負擔、中風，若還是想吃時，建議去皮、不加九層塔、不加醬料調味、配無糖飲料，並與親友分享，不僅分散熱量還能增進感情。

雞排5危害

●血管硬化：蛋白質在高溫油炸過程中會破壞營養，還會產生醣化蛋白質，這種物質會損害血管彈性，導致血管硬化，不僅增加高血壓、中風風險，還可能引發冠心病等嚴重疾病。

請繼續往下閱讀...

●致癌：高脂肪食物在高溫油炸時，會產生「多環芳香化合物」（PAHs）及其他致癌物質，

長期攝入可能增加腸胃癌、肝癌等風險。

●易發胖：炸雞外層的麵粉或麵包粉在高溫油炸後吸收大量油脂，熱量比原材料高出2-5倍，

容易導致脂肪堆積，引發肥胖及代謝性疾病。建議可以使用氣炸鍋或烘烤方式，減少油脂攝取。

●增加腎臟負擔：雞排的腌製過程中常使用大量鹽分，搭配油炸後的調味料，鈉含量一下就超標，加重腎臟負擔，影響代謝功能，長期下來可能導致腎功能損傷，甚至增加腎病風險。

●易中風：高脂肪和高鈉量易導致血脂升高、血管收縮，進一步增加血壓，可能引發中風、心臟病等危及生命的心血管疾病。

雞排健康吃法

●去皮再吃：尤其麵衣是直接吸了滿滿的油，因此去除麵衣、雞皮，可以減少澱粉與油脂攝取。

●不加九層塔：九層塔是隱藏地雷，非常容易吸油。

●不加醬料調味：雞排已有醃漬過，建議不要另外再加調味料，以原味為主，避免攝取過多鈉。

●配無糖飲料：已經有吃雞排就不要再搭配含糖飲料，可以選擇無糖茶或者無糖氣泡水，解膩之餘也健康加倍。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法