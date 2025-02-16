自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》美味雞排5危害 營養師：降低傷害這樣做

2025/02/16 12:17

雞排有血管硬化、致癌、腎負擔、中風、發胖5個危害；示意圖。（資料照）

雞排有血管硬化、致癌、腎負擔、中風、發胖5個危害；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雞排配珍奶堪稱絕配，但您知道常吃雞排不只害變胖，還可能影響健康。營養師高敏敏在臉書指出，雞排除了害發胖外，還可能造成血管硬化、致癌、腎負擔、中風，若還是想吃時，建議去皮、不加九層塔、不加醬料調味、配無糖飲料，並與親友分享，不僅分散熱量還能增進感情。

雞排5危害

●血管硬化：蛋白質在高溫油炸過程中會破壞營養，還會產生醣化蛋白質，這種物質會損害血管彈性，導致血管硬化，不僅增加高血壓、中風風險，還可能引發冠心病等嚴重疾病。

●致癌：高脂肪食物在高溫油炸時，會產生「多環芳香化合物」（PAHs）及其他致癌物質，
長期攝入可能增加腸胃癌、肝癌等風險。

●易發胖：炸雞外層的麵粉或麵包粉在高溫油炸後吸收大量油脂，熱量比原材料高出2-5倍，
容易導致脂肪堆積，引發肥胖及代謝性疾病。建議可以使用氣炸鍋或烘烤方式，減少油脂攝取。

●增加腎臟負擔：雞排的腌製過程中常使用大量鹽分，搭配油炸後的調味料，鈉含量一下就超標，加重腎臟負擔，影響代謝功能，長期下來可能導致腎功能損傷，甚至增加腎病風險。

●易中風：高脂肪和高鈉量易導致血脂升高、血管收縮，進一步增加血壓，可能引發中風、心臟病等危及生命的心血管疾病。

雞排健康吃法

●去皮再吃：尤其麵衣是直接吸了滿滿的油，因此去除麵衣、雞皮，可以減少澱粉與油脂攝取。

●不加九層塔：九層塔是隱藏地雷，非常容易吸油。

●不加醬料調味：雞排已有醃漬過，建議不要另外再加調味料，以原味為主，避免攝取過多鈉。

●配無糖飲料：已經有吃雞排就不要再搭配含糖飲料，可以選擇無糖茶或者無糖氣泡水，解膩之餘也健康加倍。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中