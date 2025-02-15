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健康 > 護眼顧齒

健康網》眼部疾病也能針灸 中醫：4情況可改善

2025/02/15 17:31

中醫師指出，視神經退化、近視加深、眼底疾病與乾眼症等狀況，可透過針灸特定穴位改善視神經功能（圖取自freepik）

中醫師指出，視神經退化、近視加深、眼底疾病與乾眼症等狀況，可透過針灸特定穴位改善視神經功能（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人因長時間使用電子產品、過度用眼，容易導致視力衰退與眼疾問題，翰醫堂中醫診所在臉書專頁指出，視神經退化、近視加深、眼底疾病與乾眼症等狀況，可透過針灸特定穴位改善視神經功能、促進血液循環、調節眼部機能，舒緩不適。

翰醫堂中醫診所分享4種可透過針灸改善的眼部情況。

活化視神經細胞 減緩退化

針灸可促進視神經細胞的代謝與修復，調節眼部神經傳導功能，改善視神經信息傳遞，進而延緩視神經退化速度。透過針刺眼眶周圍甚至眼眶內的特定穴位，可增強視神經細胞活性，對於視神經疾病患者來說，能有效改善視覺功能。

緩解高度、假性近視

中醫提到，高度近視可以緩解但無法根治，透過調節睫狀肌收縮與放鬆，可減少因睫狀肌痙攣所引起的視力模糊，同時改善眼部血液循環，減輕眼睛疲勞。而對於兒童假性近視治療效果成效最佳，可有效控制度數加深，提升視覺舒適度。

促進視網膜微循環 改善眼底疾病

對於黃斑部病變及視網膜血管新生等眼底疾病，針灸可促進微循環，幫助病變組織修復，增強視網膜細胞活性，延緩細胞退化。與西醫治療搭配使用，可有效控制病情進展，改善視覺功能，使患者獲得更全面的治療效果。

緩解乾眼症 刺激淚腺分泌

針灸在乾眼症治療中亦發揮關鍵作用。透過刺激眼周穴位，可促進淚液分泌，改善眼部乾澀不適。同時能調理肝腎功能，滋養氣血，潤肺生津，使患者的整體體質獲得改善，進而提升眼睛的健康狀態。

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