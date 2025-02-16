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健康網》改變進食順序能控體重、穩血糖 醫：先喝水或清湯

2025/02/16 09:41

蔡明劼指出，用餐前先喝水或清湯可避免因饑餓感狼吞虎嚥；示意圖。（圖取自freepik）

蔡明劼指出，用餐前先喝水或清湯可避免因饑餓感狼吞虎嚥；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著健康飲食觀念的普及，越來越多人開始關注如何有效地控制體重並維持血糖穩定。​內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，用餐前先喝水或清湯可避免因饑餓感狼吞虎嚥，但要避開高熱量的濃湯，以免影響減肥。而遵循湯、菜、肉、飯、水果的進食順序不僅能提升飽足感，還有助於穩定血糖、維持理想體重。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享保持身體健康的進食順序。

1.先喝水或清湯：在開始用餐前，建議先喝一杯水或清湯。這樣能讓胃部先感受到一定的飽足感，避免因飢餓而狼吞虎嚥。特別需要注意的是，應避免飲用富含油脂或澱粉的濃湯，這會影響減肥效果。

2.吃蔬菜：低熱量又能增加飽足感，進餐時應首先攝取蔬菜，無論是葉菜、根莖類或菇類，都是極佳選擇。蔬菜含有豐富纖維且熱量低，能有效增加飽足感，從而減少其他高熱量食物的攝取。此外，蔬菜還能延緩消化過程，避免血糖急劇上升。

3.攝取豆魚蛋肉：可以選擇豆類、魚類、蛋類或瘦肉等優質蛋白質。蛋白質能促進胰島素的適當分泌，有助於血糖穩定，同時維持肌肉質量，避免在減重過程中肌肉流失，減少基礎代謝率下降的風險。

4.澱粉類最後並以粗糧為主：澱粉類食物應放在最後食用，建議選擇糙米、五穀飯、地瓜或雜糧麵包等粗糧，這樣可以避免過量攝取澱粉。先攝取蔬菜與蛋白質有助於延緩澱粉的吸收，使血糖上升較為平緩。若有水果，建議也放在餐後食用，原因相同。

蔡明劼補充，長期遵循這樣的飲食順序，能有效提升飽足感，維持理想體重，並穩定血糖。無論是在家用餐還是外食，這一飲食方式都能幫助民眾達成健康目標，保持良好的生活品質。

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