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健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》日人狂吃止痛藥 釀「過度用藥頭痛」

2025/02/15 15:01

不少人有頭痛困擾，但頻繁吃止痛藥只會造成頭更痛。（圖取自shutterstock）

不少人有頭痛困擾，但頻繁吃止痛藥只會造成頭更痛。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕止痛藥過量服用，甚至當糖吃，沒有頭痛也在吃，恐愈吃愈頭痛！日本的藥物過度使用造成之頭痛發生率上升。專家提醒，若每月使用成藥超過10天，頭痛風險將大增。

日本媒體《FNN》引用健康節目的訪談：日本有不少人分享自己曾因頭有點痛就吃止痛藥，吃太多天引發更劇烈的頭痛；更有婦人說丈夫時常吃止痛藥，「好像當糖果吃」。丹羽家醫科診所（にわファミリークリニック）主任丹羽潔表示，肩頸緊張引發的緊張性頭痛，全日本約有3千萬人有此困擾。因環境變化產生的偏頭痛也有1千萬人，且女性居多。最後則是生理時鐘混亂引發的叢集性頭痛，約有15到60萬人。

丹羽潔觀察到，不少人有點痛就吃成藥、甚至不痛也在吃，造成藥物過量引發的「過度用藥性頭痛」病例正在增加。

丹羽潔認為，人們憂心頭痛而先服用藥物，可能削弱大腦的自癒能力，使大腦對疼痛更加敏感；經常頭痛就頻繁吃止痛藥，釀成惡性循環。

專家指出，「過度用藥性頭痛」最可能發生在用藥超過10天以上者，因為藥物代謝需要時間，連續使用就有可能造成問題。另外若完全不痛，想說吃止痛藥能夠預防，這是「大錯特錯」，反倒容易釀成頭痛。丹羽潔強調想要遠離過度用藥型頭痛，減少使用並在服藥前仔細了解使用說明，是最簡單且有效的方法。

我國衛福部食藥署提醒，使用止痛藥應謹記下列事項：

一、瞭解正確使用方式：於藥局購買的止痛藥，應遵照藥師指示及藥品說明書使用。如果有任何用藥的疑問，例如每天使用幾次、每次使用多少量、適合飯前或飯後使用、外用藥品如何塗抹，可以詢問藥師，正確用藥才能讓藥品發揮最大效果。

二、正在使用其他藥品，應主動告知藥師：藥品併用可能影響藥效或增加不良反應的風險，例如止痛藥成分常用於退燒藥或感冒藥，一起使用可能造成藥品過量的問題。因此提醒民眾，如果正在使用其他藥品，於購買止痛藥前，應主動告知藥師。

三、用藥期間不飲酒：酒精可能會影響藥效或增加發生不良反應之風險，例如止痛藥成分乙醯胺酚（acetaminophen）併用酒精，可能增加肝損傷的風險，非類固醇抗發炎類止痛藥併用酒精，則可能增加腸胃副作用的風險，因此使用止痛藥期間，不應飲酒或併服含酒精飲料。

四、適時就醫治療：疼痛是身體健康出現警訊的一種症狀，如果自行使用止痛藥3天以上，疼痛仍沒有緩解甚至惡化，應立即就醫。

食藥署同時提醒民眾，於就醫領藥或至藥局購買藥品時，可多諮詢藥師有關藥品使用相關資訊，正確使用藥品，以發揮藥品最佳的效果，並避免不良反應之發生。

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