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健康 > 名人健康事

健康網》吳明峯驟逝 醫：染流感 心梗風險高6倍

2025/02/15 12:04

胸腔科醫師蘇一峰表示，若感染流感，心梗風險將高出6到7倍。示意圖。（圖取自shutterstock）

胸腔科醫師蘇一峰表示，若感染流感，心梗風險將高出6到7倍。示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高雄市骨科名醫、中正脊椎骨科醫院院長吳明峯在12日傳出病逝，享壽62歲。中正脊椎骨科醫院公告說明，吳明峯院長因身體不適離世，同仁同感遺憾，並公告新的接任者。有報導指出吳明峯在春節期間感染流感，但未經證實；胸腔科醫師蘇一峰表示，流感的感染期間很可能併發心肌梗塞。

據報導，在農曆大年初五的春節假期，還參加高中同學會。當時相當健康，然開工後突然健康出狀況，住進大同醫院後轉高榮。然他原本心臟就不好，疑似在染上流感後加重其心臟宿疾，死因可能是流感併發心肌梗塞。

胸腔科醫師蘇一峰在臉書表示，流感的感染期間是心肌梗塞、腦中風的高風險期，過去研究發現流感感染時，心肌梗塞風險上升6至7倍。流感感染時，全身發炎脫水，發炎使得血液凝結增加，氧氣量減少使心臟負擔加重，都是加重心肌梗塞的風險。

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