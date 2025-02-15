「熱血藥師」新春公益捐血一辦25年 募血累計達300萬c.c.

「熱血藥師」許文華持續開辦新春愛心捐血活動，現場大排長龍。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕在台南被稱為「熱血藥師」的許文華，今（15）天再度舉行新春愛心捐血，號召民眾踴躍挽袖，由於太陽露臉，氣溫回升，現場擠爆；該活動已連續25年開辦，迴響熱烈，平均每屆可以募集到500袋，換算後，迄今已累計獲捐約300萬c.c.的鮮血，救人無數。

市府消防局副局長李政昌今天也共襄盛舉，跟著排隊挽袖做公益，每年只要當天有空，都會專程參加，捐血於上午8點半開始，他約20分鐘前抵達，已經抽到了91號，大排長龍，顯見活動受歡迎的程度。

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「熱血藥師」許文華持續開辦新春愛心捐血活動，現場大排長龍。（記者吳俊鋒攝）

在仁德區經營太子藥局的許文華，是台南縣藥劑生公會榮譽理事長，25年前開始自辦公益捐血，遇到疫情也不曾中斷，堅持迄今。

許文華公益捐血都在春節後登場，原本自掏腰包準備一系列的贈禮進行籌辦，企業界的好友深受感動，後來大家不斷贊助，獎品持續加碼，民眾熱情響應，成了地方盛事。

許文華說，由於春節假期較長，有時候剛好天氣寒冷，也會影響民眾捐血意願，常讓各地血液庫存拉警報，因此才會選定農曆年後舉辦，他努力募集豐富的贈品，就是希望鼓勵民眾踴躍挽袖，大家都一起來救人。

今年的贈品有極速深層筋膜槍、不鏽鋼快煮壺、14吋電風扇或富藍芽體脂體重計等4選1，許文華各準備了100組，數量有限，完成捐血者可先挑選，捐500CC，再加贈醫療口罩1盒。

「熱血藥師」許文華持續開辦新春愛心捐血活動，現場大排長龍。（記者吳俊鋒攝）

南市消防局副局長李政昌也參加捐血活動，跟著排隊挽袖做公益。（記者吳俊鋒攝）

現場準備豐富的贈禮，鼓勵民眾踴躍挽袖捐血，救人一命。（記者吳俊鋒攝）

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