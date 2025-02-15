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健康網》記憶力不好就是阿茲海默症？ 醫教6招判斷

2025/02/15 14:01

醫師指出，記憶力衰退是阿茲海默症的一個典型症狀，但是人年紀到了，記憶力下降也是正常的，如有疑問應尋求專業醫師協助；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，記憶力衰退是阿茲海默症的一個典型症狀，但是人年紀到了，記憶力下降也是正常的，如有疑問應尋求專業醫師協助；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「記憶不好是阿茲海默症嗎？」民眾常會有這樣的疑問，陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢解答，記憶力衰退是阿茲海默症的一個典型症狀，但是人年紀到了，記憶力下降也是正常的，如有疑問應尋求專業醫師協助。而其他典型症狀包括語言、判斷力減退、喪失空間與方向感、行為及情緒改變等。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享6個阿茲海默症典型症狀。

●語言能力減退：患者可能難以找到合適的詞彙表達意思，或說話內容變得重複且不連貫。與人溝通時，可能因理解能力降低而感到困惑。

●判斷力與解決問題的能力下降：無法做出基本的決策，像是選擇適當的衣服以應對天氣變化。或是對金錢管理失去能力，可能出現不當的購物，或遺失財物的情況。

●喪失空間與方向感：患者可能迷路，甚至在熟悉的環境中也找不到方向，或是無法理解地圖，或辨認周圍的標誌。

●行為和情緒改變：可能變得煩躁、焦慮，甚至容易發怒。某些患者會出現社交退縮，對原本喜歡的活動失去興趣。

●執行功能下降：例如無法完成日常任務，像是煮飯、整理物品，甚至忘記如何洗澡或刷牙。

●視覺和感官變化：某些失智症患者會有視覺空間的問題，例如誤判距離或深度，導致跌倒風險增加。

謝炳賢補充，不是有這些狀況，就代表有阿茲海默症，只是如果平常不會有這些狀況，突然出現了，就應尋求專業醫療協助。

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