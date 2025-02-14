守護特教生口腔健康 艋舺扶輪社及新北牙醫師公會捐助10機構牙科設備

台北艋舺扶輪社社長莊豐誠（前）躺在牙科診療椅上，示範約束治療。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕國際扶輪3481地區第6分區台北艋舺扶輪社及新北市牙醫師公會攜手，爭取國際扶輪全球獎助金計畫，共10萬美金，幫助10個機構安裝全新約束式牙科診療椅及光纖洗牙機，給特殊需求機構院生使用，捐贈活動及首座啟用儀式於14日在三峽春暉啟能中心舉辦，展現國際扶輪的大愛精神。

台北艋舺扶輪社社長莊豐誠表示，去年有媒體報導，一般牙科無法收治身心障礙特殊患者，目前全國只有7家醫院成立「特需牙科醫療服務示範中心」，但常常掛不到號，因為特教生會因為畏懼恐慌、往往需要多位助理幫忙壓制安撫才能順利治療牙齒，因此一些區域醫院不願意導入這項特殊需求的照護計畫。

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莊豐誠說，扶輪社與日本姐妹社鶴島扶輪社商議後，決定向國際扶輪申請獎助金，並得知新北市牙醫師公會早就長期在13個機構對超過3千名院生定期洗牙塗氟，於是三方聯手啟動專案，對於申請機構進行訪談評估，最後選定10個機構更換診療椅、加裝束縛帶、並加強洗牙及照明等周邊設備，讓特殊需求者能在熟悉的環境中穩定情緒，接受牙醫師的診療。

新北市牙醫師公會理事長許恒瑞表示，將會派住院醫師定期到機構為特殊需求者維護口腔健康，也希望更多社區開業牙醫能理解特殊需求者並增加包容度，讓更多牙醫師有能力且願意為他們看牙。

三峽春暉學苑副執行長吳佳玲表示，機構內原有的診療椅已經老舊不堪，躁動嚴重的院生需要約束，老舊診療椅不堪負荷，有新設備後，感謝新北牙醫師公會又定期派醫師駐診，維護院生的口腔健康。

扶輪社台北艋舺社長莊豐誠（左起）、日本鶴島扶輪社木村武志、春暉啟能中心院長楊惠鳳、新北社會局副局長許秀能、國際扶輪助理總監王挺立。（記者翁聿煌攝）

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