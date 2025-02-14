台大視覺醫療團隊到台東馬偕臨床 特殊兒童視覺復能見曙光

台大眼科醫師侯鈞賀為台東馬偕視力障礙孩童檢查。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕小英2歲時，家長發現她看電視時頭會側一個方向，3歲多眼科醫師診斷為視網膜失養症。小英目前4歲多，在台東馬偕個案管理師安排下接受兒童發展評估；視覺動作技巧方面，會畫出一條橫線、未能依序完成穿線板活動、可在紙上剪一刀、未能剪對半沿線剪紙，發展評估結果較同年齡兒童慢。

在台東像小英這樣視覺有障礙的兒童不少，必須接受具備特需兒少視覺復能經驗的專業團隊進行治療。台東地區針對特殊需求兒童的視覺復健資源缺乏，使得家長在面對小孩這方面問題皆束手無策。

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為了充實本地特殊兒童視覺復能技術，台東馬偕兒童發展聯合評估中心於今天特別邀請台大醫院特殊需求視覺中心專業團隊，並與台灣視覺復健專業服務協會合作，首次前來台東舉辦「特殊兒童視覺復能研討會」，進行教學並分享專業知識與臨床經驗。

視覺復能團隊透過使用適合特殊需求兒童的視覺評估工具，並由眼科醫師、職能治療師、驗光師及社工師等專業人員組成團隊，提供個別化的視覺復能。

此次活動也特別安排2位早療小朋友，一名4歲是視網膜失養症個案，一名5歲是腦腫瘤壓迫視神經個案，由台大醫院特殊兒童視覺復能中心的眼科主治醫師、台大醫學院職能治療系助理教授及職能治療師團隊，實地幫2名早療兒童作眼科檢查與功能性視覺評估，並衛教日常注意事項，讓台東馬偕早療團隊及家長受益。

衛生福利部於111年度起推動「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」，致力於為無法接受標準視力檢查的特殊需求兒少提供專業的視覺功能評估與復能服務。東部地區今年未有醫院承辦衛福部此計畫。為了不讓這些專業知識與服務停滯，本次交流活動旨在提升東部地區職能治療師、眼科及兒科醫療人員對特需兒少視覺問題的認識，增進臨床評估與處置能力，為未來可能發展的視覺復能服務奠定基礎。

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