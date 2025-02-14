健康食品可宣稱功效增至14項 最快今年上半年上路

食藥署預告「健康食品管理法所稱保健功效之項目」草案，將「健康食品」可宣稱的功效從13項增至14項，預計最快今年上半年正式上路。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕市面上許多營養保健食品、機能性食品、養生食品等，雖可能含有與「健康食品」類似的成分，但最大差別在於「健康食品」須通過安全性與功效性試驗，通過科學驗證。食藥署昨日預告「健康食品管理法所稱保健功效之項目」草案，將「健康食品」可宣稱的功效從13項增至14項，預計最快今年上半年正式上路。

食藥署統計，目前國內取得認證的「健康食品」有421件，其中前三大保健功效為「調節血脂」162件、占38.5%，胃腸功能改善64件、占15.2%、護肝60件（占14.3%）。過去僅允許取得健康食品查驗登記許可的業者，可以對外宣稱13種功效，最新預告則是增加至14項。

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草案中的14項保健功效包括：（一）骨質保健。（二）調節血脂。（三）胃腸功能改善。（四）免疫調節。（五）牙齒保健。（六）護肝。（七）調節血糖。（八）延緩衰老。（九）抗疲勞。（十）輔助調節血鐵（原「促進鐵可利用率」）。（十一）輔助調節血壓。（十二）不易形成體脂肪。（十三）輔助調整過敏體質。（十四）膝關節保健（原「促進鐵可利用率」）。

食藥署食品組副組長蕭惠文表示，健康食品的保健功效項目需由中央公告訂定，食藥署在2020年已首次預告「健康食品管理法所稱保健功效之項目」草案，此次再度預告，主要是因應保健功效評估方法的修訂，對部分功效名稱進行調整。

蕭惠文進一步說明，此次調整的兩項功效名稱分別為「促進鐵可利用率」更名為「輔助調節血鐵」，「關節保健」則改為「膝關節保健」。預告期為60天，將蒐集外界意見，預計新制最快於今年上半年正式實施。

蕭惠文也強調，新制上路後食藥署會提供業者修改產品包裝的緩衝期，但仍要求業者儘快申請變更，未來若業者未取得食藥署認證卻擅自宣稱產品具保健功效，將違反「健康食品管理法」，最高可處3年以下有期徒刑，並得併科100萬元以下罰金。

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